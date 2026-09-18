A2A, Bilancio Sostenibilità Territoriale di Valtellina e Valchiavenna, nel 2025 generato valore di 78 mln

(Adnkronos) – Circa 78 milioni di euro di valore generato per il territorio, 15,4 milioni di investimenti, in crescita del 31% rispetto al 2024, 2.760 GWh di energia rinnovabile prodotta e 1,2 milioni di tonnellate di CO2 evitate. Sono i principali risultati del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Valtellina e Valchiavenna del Gruppo A2A, giunto all’undicesima edizione e presentato oggi dall’amministratore delegato Renato Mazzoncini, alla presenza di Massimo Sertori, Assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica della Regione Lombardia. Il documento rendiconta le performance ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2025 e illustra le principali attività previste per i prossimi anni. "Valtellina e Valchiavenna sono per A2A un territorio strategico, dove da oltre un secolo l'idroelettrico contribuisce alla produzione di energia rinnovabile – ha spiegato Renato Mazzoncini –. Nel 2025 abbiamo generato 78 milioni di euro di valore economico locale, con investimenti saliti del 31% fino a superare i 15 milioni di euro complessivi. Confermiamo inoltre la nostra vicinanza al tessuto produttivo dell'area, con oltre 6 milioni di euro di ordini affidati a fornitori del luogo, in gran parte micro e piccole imprese. Risultati che nascono dal confronto con gli stakeholder e che ci spingono a proseguire gli investimenti in infrastrutture e innovazione, consolidando il nostro ruolo di partner industriale e sociale per queste comunità". La necessità di garantire la continuità degli investimenti nelle infrastrutture strategiche è infatti oggi una delle sfide fondamentali per la competitività del Paese, come evidenziato anche dal Position Paper. 'Investire per competere. Il contributo delle Utility a sviluppo e occupazione del Paese', realizzato da Teha Group in collaborazione con A2A e presentato in occasione del Forum di Cernobbio. In questo scenario A2A continua a investire nella transizione energetica e nell’economia circolare dei territori: nel 2025 il Gruppo ha destinato 15,4 milioni di euro a Valtellina e Valchiavenna (+31%). La quota principale, 14,2 milioni di euro, è stata destinata all'idroelettrico, cuore della presenza industriale di A2A sul territorio. Tra gli interventi principali, il rinnovo del nodo idraulico della diga di Lago Truzzo, le manutenzioni alla centrale di San Bernardo, l'ammodernamento della centrale di Prata, la riqualificazione ambientale della sponda destra del torrente Liro utilizzando i sedimenti asportati dal bacino idroelettrico di Isolato. Nel complesso, A2A gestisce in Valtellina e Valchiavenna 21 centrali idroelettriche, per una potenza complessiva di circa 1,2 GW, che nel 2025 hanno prodotto 2.760 GWh di energia elettrica interamente rinnovabile. Per il controllo e la manutenzione degli impianti il Gruppo sta inoltre sperimentando nuove tecnologie: dai rover subacquei del progetto PipeIn per l'ispezione delle condotte forzate, ai sistemi robotici per la gestione dei sedimenti (progetto “Teti”), fino alle tecnologie LiDAR per la ricostruzione digitale degli asset. Nel 2025 A2A ha generato in Valtellina e Valchiavenna circa 78 milioni di euro di valore complessivo, attraverso stipendi, ordini ai fornitori, imposte, canoni e concessioni locali, dividendi, sponsorizzazioni, liberalità e contributi ad associazioni. Sono stati coinvolti 38 fornitori locali, con ordini per 6,1 milioni di euro, di cui l'88% a micro e piccole imprese. La presenza del Gruppo comprende anche servizi alle comunità e iniziative per l'ambiente. Nel 2025 la Stazione di Trasferimento Intelligente di Cedrasco ha trattato circa 43mila tonnellate di rifiuti, mentre i servizi Smart City hanno raggiunto 24 comuni. Sul fronte della biodiversità, alla centrale di Prata è stato avviato il progetto Apicoltura Urbana con sei arnie, che ospitano circa 350 mila api, e attività di biomonitoraggio. Un altro pilastro dell’impegno di A2A riguarda le nuove generazioni, nell’anno scolastico 2025-2026 il Gruppo ha coinvolto 1.165 studenti e docenti nelle proprie iniziative educative, di cui 628 nelle visite alle centrali idroelettriche di Grosio e Mese. Nel 2026 la presenza di A2A sul territorio ha accompagnato anche i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina. A Livigno, il Gruppo ha collaborato con il Comune per la gestione della risorsa idrica destinata all’innevamento. A Grosio ha supportato il Comune attraverso l’illuminazione del patrimonio, mentre a Bormio ha partecipato alle iniziative del Comune. Con Vincenzo Schettini, professore e divulgatore de 'La Fisica Che Ci Piace', A2A ha inoltre realizzato la serie vodcast 'Fisica delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali', conclusa a Bormio con una lezione aperta alla cittadinanza. L’attenzione alle persone coinvolge anche chi lavora nel Gruppo: sul territorio A2A conta 226 dipendenti, tutti con contratto a tempo indeterminato. Nel 2025 sono state effettuate 5 nuove assunzioni ed erogate circa 6mila ore di formazione. Prosegue infine l’impegno sociale e per la valorizzazione del patrimonio locale. Fondazione Banco dell’energia ha sostenuto 21 famiglie di Morbegno in condizioni di vulnerabilità attraverso il progetto 'Energia consapevole'. Fondazione Aem ha continuato le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storico legato all’idroelettrico, come l’apertura al pubblico dell’ex centrale di Fraele, la salvaguardia degli affreschi ritrovati nella ex chiesa sommersa di San Giacomo di Fraele e le iniziative in vista del centenario della centrale di Mese nel 2027.

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