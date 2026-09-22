A Palermo il roadshow di Cdp e Confindustria “Insieme per il futuro delle imprese” / Video

PALERMO (ITALPRESS) – Rafforzare il dialogo e l’interazione con le aziende siciliane da un lato, sostenere le priorità strategiche dell’isola e dell’Italia dall’altro: questi gli obiettivi del Roadshow “Insieme per il futuro delle imprese“, organizzato dal Gruppo Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Confindustria presso il Teatro Massimo di Palermo.

Il capoluogo siciliano è la nona tappa dell’iniziativa, su dieci: in precedenza il Roadshow era passato da Roma, Cagliari, Bologna, Firenze, Bari, Torino, Napoli e Venezia. L’incontro è finalizzato a intercettare le nuove esigenze del mondo imprenditoriale e presentare gli strumenti per favorirne lo sviluppo: uno di questi è rappresentato dal protocollo siglato negli scorsi mesi tra Cdp e Confindustria, nel quale sono state individuate una serie di strategie comuni per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture per la transizione energetica e l’economia circolare, supportare gli investimenti delle imprese in innovazione e digitalizzazione, rilanciare il Mezzogiorno e rafforzare l’autonomia strategica nazionale della filiera aerospaziale e della difesa; l’accordo punta inoltre a sostenere la promozione dell’imprenditoria giovanile e una serie di attività volte alla riduzione dei divari territoriali, per uno sviluppo economico più equilibrato.

A tutto ciò si aggiunge la definizione di nuovi strumenti di finanza alternativa e sostegno all’accesso al credito, con l’impiego di risorse pubbliche e di terzi oltre che di natura comunitaria: la collaborazione promuoverà inoltre l’utilizzo di strumenti di Equity, lo sviluppo di iniziative per il credito agevolato e il potenziamento del sistema nazionale di garanzia, la promozione di soluzioni residenziali a condizioni sostenibili per i dipendenti a basso reddito e con esigenze di mobilità lavorativa e un impegno congiunto nel sostenere la crescita all’estero delle aziende siciliane, attraverso gli strumenti dedicati all’export e all’internazionalizzazione.

“L’obiettivo di oggi è far conoscere alle imprese i prodotti che Cdp può offrire, ma ci sarà anche una tavola rotonda con i maggiori attori istituzionali della Sicilia per comprendere anche qui dove possiamo dare una mano – sottolinea l‘amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco – Stiamo già lavorando molto proficuamente con la Regione, formando gli advisors sull’utilizzo e sull’impiego dei Fondi sviluppo e coesione, dove si è registrata un’importante accelerazione rispetto al passato. Eviterei di fare confronti tra nord e sud: il dato evidente è che c’è un gap di produttività in certe fasce di imprese. C’è ancora tanto da fare, ma fa comunque piacere vedere un risveglio anche di imprese tecnologicamente avanzate al sud: tale risveglio non riguarda solo turismo e infrastrutture, ma anche tecnologie fortemente innovative. Le imprese italiane hanno tipicamente fatto riferimento al sistema bancario: negli ultimi anni il credito bancario si è ridotto del 25% circa. Con Cdp cerchiamo di fornire una serie di strumenti di mercato alternativi, oltre a quelli di credito: sono i cosiddetti Basket Bond o Mini Bond, che danno modo ad alcune imprese di accedere direttamente al mercato disintermediando il canale bancario; più si allarga il menù di strumenti a disposizione, più si danno opportunità di crescita alle imprese”.

Il contesto geopolitico, aggiunge Scannapieco, “penalizza tutti, non vedo una maggiore difficoltà delle imprese siciliane: ci sono però delle opportunità, se si considera che le imprese esportatrici italiane sono solo il 4% e che c’è molta voglia di Made in Italy. Oggi esportare è diventato più semplice: il nostro perimetro è Simest, che è in grado di accompagnare le imprese anche con attività di analisi e intelligence dei mercati. C’è un sistema Italia che funziona, i dati sull’export lo dimostrano: più mettiamo a disposizione delle imprese strumenti innovativi, più si agevola la loro opportunità di export e innovazione”.

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