Zombie, creature inquietanti e personaggi da incubo: MagicLand cerca 100 aspiranti mostri pronti a trasformarsi nei protagonisti di Halloween. Istanze entro il 15 settembre

C’è chi ad Halloween scappa dai mostri e chi, invece, potrebbe essere pagato per diventarlo. MagicLand apre ufficialmente la caccia a 100 aspiranti creature dell’orrore, pronte a entrare nel cast che animerà il Parco durante il periodo più spaventoso dell’anno.

Zombie, detenuti, creature mutate dalle radiazioni, presenze inquietanti e personaggi usciti dai peggiori incubi: i 100 selezionati saranno chiamati a trasformarsi nei protagonisti delle ambientazioni horror di MagicLand, sorprendendo i visitatori e contribuendo a rendere ancora più immersiva l’esperienza di Halloween.

Un lavoro decisamente fuori dall’ordinario, dove non basterà indossare un costume. I performer dovranno saper interpretare il proprio personaggio, muoversi all’interno delle scenografie, improvvisare e interagire con il pubblico, diventando parte integrante di quel confine tra finzione e realtà su cui si costruisce l’esperienza horror. Per provare a entrare nel cast più spaventoso dell’anno bisogna innanzitutto dimostrare di avere… la faccia giusta per il ruolo.

Gli aspiranti mostri dovranno inviare il proprio CV insieme a tre fotografie in pose diverse all’indirizzo casting@liveproductions.it entro il 15 settembre 2026. La selezione sarà effettuata in collaborazione con Luca Panzieri – Live Production, agenzia incaricata della gestione del casting. Non si tratta però di un open casting: tutte le candidature saranno sottoposte a una prima valutazione e soltanto i profili selezionati riceveranno l’invito a partecipare alla giornata di casting. È qui che inizierà la vera trasformazione. Presenza scenica, capacità interpretativa, espressività, movimento e attitudine horror saranno alcuni degli elementi valutati per individuare le 100 persone che entreranno a far parte del cast di Halloween di MagicLand.

Non esiste un unico mostro perfetto: serviranno caratteristiche e personalità differenti per dare vita alle tante creature che popoleranno il Parco. C’è spazio per chi sa essere inquietante senza dire una parola, per chi riesce a sorprendere il pubblico quando meno se lo aspetta e per chi è capace di trasformare un incontro di pochi secondi in un momento da ricordare – o, forse, da dimenticare il prima possibile.

Per i candidati convocati, il casting sarà inoltre l’occasione per trascorrere una giornata a MagicLand: l’ingresso al Parco sarà gratuito e ciascun partecipante potrà portare con sé fino a tre accompagnatori, che potranno accedere alla tariffa speciale di 9,90 euro a persona. Con l’arrivo di Halloween, MagicLand cambia volto e mostra il suo lato più oscuro. Ambientazioni, scenografie e atmosfere horror trasformano il Parco e accompagnano gli ospiti all’interno di mondi completamente diversi: luoghi infestati, sotterranei, carceri, scenari post-apocalittici e altre ambientazioni nelle quali il pericolo potrebbe nascondersi dietro qualsiasi angolo.

Ed è proprio qui che entreranno in scena i 100 nuovi performer. Non semplici comparse, ma personaggi chiamati a dare vita alle storie e agli scenari che il pubblico attraverserà, rendendo ogni esperienza diversa dalla precedente e ogni incontro potenzialmente imprevedibile. Perché una scenografia può creare l’atmosfera, una luce può nascondere ciò che non si dovrebbe vedere e un rumore può far voltare chiunque. Ma quando dall’oscurità compare qualcuno che sembra davvero appartenere a quel mondo, l’incubo prende vita.

Per 100 aspiranti mostri, Halloween potrà quindi trasformarsi anche in una vera e insolita opportunità professionale: un lavoro in cui avere un aspetto terrificante, saper urlare, inquietare e far paura agli altri può finalmente diventare un punto di forza. Le candidature sono aperte fino al 15 settembre 2026. Meridian Communications Srl, Via Cuneo, 3. 20149 Milano – Italy. Phone +39 02 4851 9553; sito we: www.meridiancommunications.it.