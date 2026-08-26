Radio Time 90 a Mussomeli: piazza Umberto e pubblico delle grandi occasioni.

MUSSOMELI – Una folla oceanica si è radunata in piazza Umberto per l’evento estivo serale di Radio Time 90. Un evento atteso e studiato nei vari aspetti. Il sindaco Gianluca Nigrelli, in precedenza, nel dettaglio, aveva dato delle indicazioni riguardante l’arrivo e la partecipazione del pubblico sottolineando: ”Sento il dovere di ricordare a tutti che quella di martedì sarà una serata di festa e di divertimento: se volete eccedere fatelo solo con salti e balli sulla musica che ci ha accompagnato nei favolosi anni 90”. Ed il pubblico ha risposto positivamente tutta la serata, coinvolto nello spettacolo fra applausi ed unanime soddisfazione. “E’ stata una serata meravigliosa sotto ogni punto di vista, ha commentato il sindaco; uno spettacolo che ha fatto ballare e cantare una piazza stracolma come non si vedeva da moltissimo tempo; un pubblico di tutte le età che ha goduto dell’evento, fortunatamente senza alcun tipo di problema”. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con l’organizzazione e con la buona riuscita della serata, in primo luogo la Proloco di Mussomeli, le forze dell’ordine, la squadra manutenzione del Comune, l’assessore Salvatore Castiglione e il vice presidente del Consiglio Seby Lo Conte che hanno lavorato alacremente alla preparazione della serata. Naturalmente un caloroso ringraziamento va a tutti i cittadini e visitatori che hanno rispettato le indicazioni che erano state fornite”. E intanto proseguono gli appuntamenti estivi ed il sindaco Nigrelli ricorda: “Adesso continuiamo a lavorare ai prossimi eventi della lunga estate mussomelese, a cominciare dall’Antica Fiera del Castello che sarà inaugurata venerdì 28 Agosto e le manifestazioni del Castello Animato e del Corteo Storico il 31 agosto ed il 1 settembre”