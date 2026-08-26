Droga nelle scuole, arresti in tutta Italia anche a Caltanissetta

Smantellata dai Carabinieri di Sassari un’organizzazione criminale con base operativa nel centro storico della città sarda e ramificazioni in tutta Italia, gestita da cittadini stranieri e dedita allo spaccio di droghe pesanti. L’imponente operazione dei militari- condotta sotto la direzione dalla procura di Sassari ed eseguita dalla compagnia locale dei Carabinieri con il supporto dei comandi dell’arma competenti per territorio, del nucleo elicotteri Carabinieri di Elmas e dello squadrone eliportato cacciatori Sardegna- è scattata alle prime luci dell’alba nelle province di Sassari, Catania, Genova, Lecce, Como e CALTANISSETTA, sfociando nell’arresto di 16 persone ritenute responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, “con le aggravanti dell’ingente quantitativo e della vendita in prossimità di istituti scolastici”. L’attività investigativa risale addirittura al gennaio 2023, e ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza sul gruppo criminale dislocato nel centro storico di Sassari e dedito allo spaccio continuativo soprattutto di eroina e cocaina, in quantità minore di marijuana, per consumatori che provenivano da varie zone della provincia. Durante le indagini è stato documentato l’approvvigionamento della droga attraverso l’utilizzo di “ovulatori” provenienti da Roma, Napoli, Torino, Milano e Padova. Gli investigatori hanno poi accertato come l’organizzazione fosse divenuta egemone nel centro cittadino, controllando il traffico illegale con l’impiego di vedette e fiancheggiatori locali. Questi venivano ricompensati con dosi per il loro lavoro, ma anche sottoposti a violenze fisiche in caso di controversie. Le complesse attività d’indagine, portate avanti con sistemi di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e telematiche, servizi di osservazione e pedinamento, hanno quindi permesso di accertare diverse migliaia di cessioni di sostanze stupefacenti per un importo di circa un milione di euro. I militari hanno infine sequestrato oltre 2,5 chilogrammi di cocaina, 2,5 chili di eroina e mezzo chilo di marijuana. Oltre all’esecuzione delle misure cautelari personali, sono stati notificati 45 avvisi di conclusione delle indagini preliminari a carico di altrettanti soggetti indagati, ed eseguite 30 perquisizioni domiciliari nei comuni di Sassari, Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Torino, Reggio Emilia, Ceres (Torino), Selargius (Cagliari), Foggia, Vigodarzere (Padova), San Macario di Samarate (Varese). Le ispezioni nelle abitazioni degli indagati hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro rilevanti somme di denaro e sostanze stupefacenti di varia tipologia, in merito alle quali sono in corso ulteriori accertamenti.