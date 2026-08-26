Montedoro. Riconoscimento per Agostino Tulumello al Premio Internazionale “Marco Cardisco” in Calabria

MONTEDORO. L’artista montedorese Agostino Tulumello ha vinto il premio della Giuria all’edizione 2026 del Premio Internazionale “Marco Cardisco” in Calabria. Per il noto artista mussomelese l’ennesimo riconoscimento ad una carriera artistica che lo ha sempre visto eccellere in ambito nazionale ed internazionale. Il premio Giuria è stato motivato “Per la coerenza del linguaggio, la qualità della ricerca sul segno e l’originalità con cui il tema viene tradotto in struttura visiva”.

La Giuria ha conferito il suo premio all’opera “Astrazione di tempo”. L’opera di Agostino Tulumello si distingue per la particolare ricerca sul segno, trasformato attraverso ripetizioni, sovrapposizioni e variazioni cromatiche in una fitta tessitura visiva. La superficie nasce dall’accumulo di molteplici elementi che, pur conservando la propria individualità, concorrono alla costruzione di un insieme unitario e dinamico.

Il ritmo del segno e l’intreccio dei colori generano una trama che invita lo sguardo a muoversi continuamente tra dettaglio e totalità, ordine e variazione. La tessitura diventa così principio stesso della composizione e strumento di una ricerca pittorica personale.