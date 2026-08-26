Serradifalco. Presentato Regolamento “Amministrazione Condivisa”. Cristina Alaimo (Ada): “Collaborazione Ada – Comune passo concreto per la condivisione dei beni comuni”

SERRADIFALCO. Grande soddisfazione da parte del presidente provinciale dell’Ada Cristina Alaimo all’indomani dell’avvenuta approvazione del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale di Serradifalco per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani denominato “Amministrazione Condivisa”.

“Come Ada, insieme al direttivo, da anni siamo in prima linea sul fronte socio culturale attraverso percorsi di collaborazione che abbiamo portato avanti all’interno del tavolo di progettazione; devo dire che abbiamo fatto grossi passi avanti in tal senso, e ora, finalmente si può cominciare a lavorare e operare nel concreto”. L’Ada, al pari dell’esecutivo municipale di Serradifalco, è da sempre attento alle problematiche della comunità. Da anni, Comune e Ada hanno avviato un costante dialogo e confronto che ha portato alla messa a punto di questo nuovo regolamento per il quale s’è spesa Rosa Insalaco a nome dell’amministrazione comunale. Insomma, un contesto di collaborazione attiva e propositiva tra Ada da una parte e comune dall’altra assieme ad associazioni e singoli cittadini.

Un patto di collaborazione che, secondo Cristina Alaimo, porterà ad una maggiore partecipazione civica attraverso la valorizzazione del volontariato. Di certo, uno strumento per consolidare la collaborazione tra Comune, associazionismo e singoli cittadini. Il regolamento si compone di 24 articoli e disciplina tale collaborazione per una gestione quanto più condivisa possibile dei beni comuni urbani.

La presentazione di questo nuovo regolamento è avvenuta nel corso di un evento organizzato da Amministrazione comunale di Serradifalco e CeSVoP (Centro di Servizi per il Volontariato) di Palermo presso Largo Fonte. Presenti, oltre alla presidente Ada Cristina Alaimo, anche il sindaco Leonardo Burgio, la consigliera comunale Rosa Insalaco, la coordinatrice Area sviluppo e Progettazione del CeSVoP, Marcella Silvestre, e la responsabile territoriale CeSVoP per la provincia di Caltanissetta, Maddalena Orlando.

A seguire, sempre presso Largo Fonte, s’è svolto un evento di grande spessore come il concerto “Risonanze d’autore”, emozionante viaggio attraverso la canzone d’autore. In questa iniziativa è coinvolta attivamente l’Ada (Associazione per i diritti degli anziani) di Caltanissetta. Il concerto ha visto la presenza di Denise Middione, Salvatore La Carrubba e Armando Cacciato per una serata davvero speciale che ha concluso un evento altrettanto speciale.