Effetti del cambiamento climatico, Pietro Lorefice (M5S): “Governo inerme di fronte a dati allarmanti”

“I dati sugli effetti del cambiamento climatico si susseguono ormai senza sosta. L’ultima analisi arriva dal Joint Research Centre della Commissione europea, che segnala caldo persistente e deficit idrico eccezionale in Europa, con le previsioni sulle rese delle colture estive nell’Ue ridotte fino al 14% sotto la media degli ultimi cinque anni. Anche l’Italia è tra le aree colpite. Dopo quattro anni in cui la maggioranza ha trattato un evidente allarme come un capriccio delle opposizioni, la sua inadeguatezza ad affrontarne le conseguenze e a costruire una vera politica di prevenzione e adattamento è ormai evidente”.

Lo dichiara il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione Politiche UE in Senato.