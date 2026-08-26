Sicilia, maxi rissa con pistola e carabinieri ‘accerchiati’: 16 denunciati

Sedici persone denunciate in stato di liberta’, tra cui 4 minorenni: e’ il bilancio di due distinte e articolate operazioni condotte dai carabinieri della compagnia di Misilmeri, nel Palermitano. Il primo intervento ha riguardato una rissa nei pressi di un distributore di carburante: i militari di Misilmeri hanno denunciato 7 persone di eta’ compresa tra i 16 e i 42 anni e gia’ note alle forze dell’ordine. Nella stessa serata le fazioni opposte avevano organizzato due distinte spedizioni punitive reciproche, avvenute rispettivamente in Piazza Cosimo Guastella e in Piazza Comitato. Durante l’episodio in Piazza Comitato, un 42enne, non avendo trovato il rivale, rimasto sconosciuto perche’ datosi alla fuga, ha minacciato con un’arma da fuoco e sottratto il motoveicolo all’accompagnatore del fuggitivo. Per questo motivo il 42enne dovra’ rispondere anche di rapina aggravata, detenzione e porto abusivo di arma da sparo in luogo pubblico. Lo stesso proprietario del mezzo sottratto e’ stato a sua volta denunciato per favoreggiamento personale, per aver reso dichiarazioni false e reticenti ai carabinieri durante l’escussione testimoniale. Il secondo episodio ha visto protagonisti i militari della stazione di Belmonte Mezzagno, che hanno denunciato 9 soggetti di eta’ compresa tra i 17 e i 32 anni (3 i minorenni coinvolti), accusati a vario titolo di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, istigazione a delinquere e rifiuto di fornire le proprie generalita’. I carabinieri, impegnati in un controllo amministrativo presso un locale commerciale di Piazza Cosimo Guastella per verificare il rispetto dell’ordinanza sindacale che vieta la vendita di alcolici oltre le 24, sono stati accerchiato da gruppo che ha tentando di impedire l’accertamento delle sanzioni.