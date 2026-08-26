Migranti: sbarcano su scogli Lampedusa, 67 a Cala Francese

Sono arrivati direttamente sulla costa di Lampedusa e, una volta a terra, hanno cercato di raggiungere il centro abitato. Sessantasette migranti, fra cui un minore, sono stati rintracciati dai carabinieri nei pressi di Cala Francese. Si tratta di bengalesi, egiziani e marocchini che hanno raccontato di avere affrontato la traversata su un barchino di sei metri partito da Tripoli, in Libia, intorno alle 20 di martedi’. Il natante, con il quale avrebbero raggiunto gli scogli, non e’ stato ancora trovato. Dopo le procedure di identificazione, il gruppo e’ stato accompagnato all’hotspot di contrada Imbriacola. Nella struttura di prima accoglienza si trovano adesso 310 persone, fra le quali 101 minori non accompagnati