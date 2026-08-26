Caltanissetta. Serena Tropea e Jacopo Ricciolo primi due coordinatori cittadini del gruppo giovanile di Forza Italia; Alberto Rizza referente Area Nord della provincia

CALTANISSETTA. Sono stati ufficialmente nominati i primi due coordinatori cittadini del gruppo giovanile di Forza Italia, che rappresentano solo il primo passo di una strutturazione che andrà a coprire tutti i comuni della provincia. A ricoprire questo ruolo sono Serena Tropea per Caltanissetta e Jacopo Ricciolo per Santa Caterina. A rafforzare ulteriormente la squadra sul territorio, creando un ponte strategico con il mondo accademico, è stato nominato anche Alberto Rizza in qualità di referente Area Nord per i rapporti con l’università. Si tratta di un traguardo fondamentale che supera un lungo stallo e apre una nuova fase di attivismo per la componente giovanile del territorio, accelerando con decisione verso quel reale coinvolgimento politico da tempo annunciato, ma mai concretizzato. L’obiettivo della neo dirigenza provinciale è chiaro: risvegliare l’interesse delle nuove generazioni per la “cosa pubblica”, l’amministrazione locale e riportare al centro del dibattito il benessere della comunità, costruendo fin da oggi la classe dirigente del domani.

A sottolineare l’importanza strategica di queste nomine è una dichiarazione del Segretario provinciale Marcello Mirisola, che evidenzia la necessità di colmare un distacco ormai insostenibile tra i ragazzi e le istituzioni, chiarendo la natura di questo isolamento: “C’è un preoccupante vuoto generazionale che, di fatto, esclude dalla vita politica attiva della nostra comunità l’intera fascia d’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Quando parlo di esclusione, è giusto tener presente che, sebbene oggi ci siano giovani amministratori in vari comuni del nostro territorio, difficilmente viene concesso loro un rispettabile e reale margine di manovra. È un paradosso inaccettabile: parliamo della generazione che subirà maggiormente le conseguenze delle scelte politiche odierne e che, al tempo stesso, ha la capacità più lucida di leggere e interpretare i bisogni attuali del nostro tessuto sociale. È giunto il momento di invertire la rotta e far tornare i giovani protagonisti, non di utilizzarli solo come manifesti elettorali.”

Per tradurre questa visione in azione, il rilancio del gruppo giovanile si muoverà su tre direttrici fondamentali e sinergiche:

Partecipazione Istituzionale: Garantire che la voce dei giovani entri nei luoghi decisionali attraverso i propri rappresentanti, assicurando un presidio costante e competente.

Ascolto e presenza sul territorio: Tornare a vivere la comunità, conoscerne a fondo le dinamiche, i meccanismi di funzionamento e carpirne le reali esigenze quotidiane.

Formazione: Fornire strumenti concreti attraverso programmi civici mirati su amministrazione comunale, bilancio e dinamiche consiliari per chi ambisce a ricoprire incarichi pubblici, perché la competenza è la prima forma di rispetto verso l’elettore.

Solo attraverso questo triplice impegno, fatto di presenza nei palazzi, ascolto per le strade e studio dei meccanismi amministrativi, sarà possibile gettare basi solide per la crescita di una nuova, preparata e consapevole classe dirigente.

Un percorso di rinnovamento che è appena iniziato e a conferma di questo impegno, a partire da settembre continuerà il tour del Segretario provinciale nei vari comuni della provincia: un’occasione per incontrare tutti i giovani a cui sta a cuore il benessere della propria comunità e per percorrere, tutti insieme, la strada che porterà a un nuovo modo di concepire la politica.