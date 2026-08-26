Serradifalco. Il 7 settembre all’Oratorio dell’ex Collegio di Maria al via il laboratorio “Pensare Insieme”

SERRADIFALCO. Prenderà il via lunedì 7 settembre, dalle ore 17:00 alle 18:30, presso l’Oratorio San Carlo Acutis di Serradifalco (ex Collegio di Maria), il laboratorio di Philosophy for Children “Pensare insieme”, rivolto a bambine e bambini dagli 8 ai 13 anni. L’iniziativa, come già annunciato nei giorni scorsi, nasce grazie alla disponibilità di padre Gaetano Sfragara vice parroco della chiesa Madrice, che ha accolto la proposta mettendo a disposizione gli spazi dell’oratorio, e sarà curata dal prof. Carmelo Salvatore Benfante Picogna.

Il laboratorio, completamente gratuito, propone un approccio alla filosofia pensato per i più piccoli, lontano dalla tradizionale lezione scolastica. Attraverso racconti, situazioni problematiche, domande e conversazioni, i bambini saranno accompagnati a esprimere le proprie idee, ascoltare quelle degli altri, confrontarsi e costruire insieme le proprie riflessioni.

L’esperienza si ispira alla Philosophy for Children elaborata da Matthew Lipman e punta a sviluppare nei bambini il pensiero critico, la capacità di argomentare, l’ascolto e il confronto, attraverso una vera e propria comunità di ricerca. Il primo incontro di lunedì 7 settembre sarà quindi l’occasione per presentare il percorso e avviare questa nuova esperienza educativa, nella quale i bambini saranno protagonisti non come semplici destinatari, ma come interlocutori e ricercatori.