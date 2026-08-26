Viveva solo, anziano trovato morto in casa dopo due settimane: decesso per cause naturali, nessuno si era accorto di nulla

Viveva da solo, celibe e senza figli, e nessuno si è accorto per due settimane che fosse morto nella sua abitazione. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un 74enne è stato trovato nella casa dell’uomo in viale Alfa Romeo, a Pomigliano d’Arco (Napoli) a seguito della segnalazione alla polizia municipale da parte di alcuni vicini di casa, insospettiti dal forte odore proveniente dall’appartamento e da liquidi che fuoriuscivano dalla porta d’ingresso. Secondo i primi accertamenti, il decesso risalirebbe a circa due settimane fa, e sarebbe avvenuto per cause naturali. L’uomo, ex sottoufficiale dell’Esercito in pensione, celibe e senza figli, viveva solo. Gli agenti della polizia municipale, dopo aver hanno tentato senza esito di contattare il 74enne, hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario. I pompieri hanno raggiunto l’appartamento dall’esterno utilizzando un’autoscala e, una volta entrati, hanno rinvenuto a terra il corpo dell’uomo in avanzato stato di decomposizione. Secondo quanto si è appreso, gli accertamenti da parte del medico legale, fanno risalire la morte a circa due settimane fa, e non vi sono elementi che facciano ipotizzare una morte violenta. Informato dei fatti, il pubblico ministero di turno della Procura di Nola ha disposto il rilascio della salma per la successiva consegna ai familiari. Le chiavi dell’abitazione, recuperate all’interno dell’appartamento, sono state consegnate al fratello dell’uomo