Serradifalco. Assemblea Cittadina sull’amministrazione condivisa dei beni comuni

SERRADIFALCO. Si è svolta a Serradifalco l’Assemblea Cittadina sull’Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni, un importante momento di confronto dedicato al nuovo Regolamento comunale e alle opportunità offerte dai Patti di Collaborazione. Organizzata dell’amministratore comunale di Serradifalco da Rosa Insalaco assessore nella precedente sindacatura ha fatto approvare il regolamento dal consiglio comunale e dalla CESVOP nelle figure di Marcella Silvestre coordinatrice area sviluppo e progettazione del CESVOP

Eliana Orlando responsabile territoriale della provincia dí Caltanissetta

L’incontro ha illustrato come cittadini, associazioni, enti del Terzo Settore e gruppi informali possano collaborare con l’Amministrazione comunale per prendersi cura, valorizzare e rigenerare spazi e beni della comunità, trasformando le idee dei cittadini in progetti concreti.

All’assemblea erano presenti l’assessore alle Politiche Sociali Maddalena Virgadauro, l’assessore allo Sport Angelo Falcone e il presidente del Consiglio Comunale Daniele Territo. Hanno partecipato numerose realtà associative e rappresentative del territorio: Nessunoostacolo ODV, ADA, AUSER, Don Pino Puglisi, Associazione Bandistica A. Licalsi, Fina Bike e APS FIAB, Solaris, Radici al Quadrato, ASD Corri Serradifalco, Associazione Bandistica A. Lalumia, Centro Fraternità “Concetta Lovullo” e il quartiere “Testa dell’Acqua”.

La partecipazione delle associazioni ha confermato la presenza di una comunità ricca di energie, idee e disponibilità a collaborare. L’assemblea ha quindi rappresentato un primo passo concreto verso un nuovo modo di amministrare e vivere Serradifalco, basato sulla partecipazione, sulla responsabilità condivisa e sulla valorizzazione del patrimonio comune.

L’obiettivo è ora passare dalle idee ai fatti, attraverso la nascita di Patti di Collaborazione capaci di coinvolgere cittadini e associazioni nella cura e nella crescita della città.