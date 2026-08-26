Rockstar Games risponde ai leak di GTA VI, confermati la presentazione ufficiale e il lancio a novembre

(Adnkronos) – L'uscita non autorizzata di materiale video riservato relativo a Grand Theft Auto VI ha spinto Rockstar Games a rompere il silenzio con una nota diffusa sui canali social aziendali. La software house ha voluto indirizzare un messaggio diretto alla propria community di utenti per chiarire la posizione dello studio di sviluppo in merito alle riprese di gioco circulate nei giorni precedenti. Nel testo, l'azienda definisce la situazione emotivamente complessa per il team di produzione, ammettendo che "sapere che i video del gameplay di Grand Theft Auto VI sono trapelati in questo modo è stato straziante per il nostro team, e questo non è ovviamente il modo in cui intendevamo farvi vedere il gioco dopo tutto questo tempo". L'intervento ufficiale prosegue con un'esplicita ammissione di responsabilità per i prolungati tempi di lavorazione che hanno caratterizzato il progetto, spiegando che "ci dispiace molto che tutto abbia richiesto così tanto tempo, dal completamento del gioco (ci siamo quasi!) alla condivisione di maggiori dettagli e del gameplay ufficiale, fino a fornire alla community tutto ciò che desidera sapere".

Contestualmente all'analisi dell'accaduto, la dirigenza ha confermato la pianificazione dei prossimi passaggi comunicativi legati alla promozione del titolo, annunciando che "siamo molto entusiasti all'idea che tutti possano vedere la presentazione estesa domani". Nel prosieguo della nota si evidenzia il rigore applicato nel ciclo produttivo dell'opera, ribadendo che "è servito più tempo del previsto per averla pronta, ma come per ogni cosa che facciamo, sappiamo di dover superare le vostre aspettative e siamo determinati a offrire il livello che vi aspettate e meritate". Nonostante le complicazioni derivanti dalla diffusione impropria di dettagli tecnici e narrativi, Rockstar Games ha ribadito il rispetto della tabella di marcia stabilita per la commercializzazione del videogioco, dichiarando che "sebbene sia un peccato che l'esperienza di gioco prevista possa ora essere intaccata da alcuni spoiler, speriamo che tutti attendano ancora un po' per provare il gioco di persona il 19 novembre". La comunicazione si conclude con un formale ringraziamento rivolto al pubblico per i messaggi di vicinanza pervenuti durante l'ultima settimana: "vogliamo ringraziare tutti coloro che nella community ci hanno contattato con messaggi di supporto in questa settimana; le vostre parole hanno contato per questo team più di quanto possiate immaginare. In definitiva, stiamo facendo questo gioco per voi, e senza di voi non avremmo il privilegio di creare videogiochi", prima della firma conclusiva "cordialmente, Rockstar Games".

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)