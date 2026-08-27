Promozione. Tre allenamenti congiunti per il Serradifalco con Atletico Sancataldese, Caterinese e Atletico Nissa

In Promozione va avanti la preparazione del Serradifalco Calcio allo stadio comunale Antonio Alaimo in vista dei primi impegni ufficiali della nuova stagione sportiva. Sono tre gli allenamenti congiunti che la società ha deciso di organizzare al fine di consentire al tecnico Di Matteo e al suo staff di monitorare la condizione psico fisica del gruppo e anche la crescita tecnico tattica.

Nel dettaglio, sabato 29 agosto alle 17 nello stadio Antonio Alaimo allenamento congiunto con l’Atletico Sancataldese. Sabato 5 settembre, invece, sempre nello Stadio Antonio Alaimo, altro test con la Caterinese. Infine, sabato 12 settembre allo stadio Marco Tomaselli terzo test amichevole con l’Atletico Nissa.