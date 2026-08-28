Mussomeli, serenata di agosto esplode sul social

MUSSOMELI – Le note di “Rose rosse per te” riecheggiate nell’aria, le voci corali del vicinato e degli amici, il vistoso bouquet di rose in mano del futuro sposo con lo sguardo fisso verso il balcone della casa di abitazione, da dove, lei, la futura sposa, osservava la scena, assai emozionata e contemporaneamente compiaciuta, questi momenti a dir poco romantici sono stati vissuti a Mussomeli nella parte alta del paese nel rione Dalmazia, alcune sere fa, quando tutto lo scenario, rilevato in quel tratto di strada ha voluto rappresentare una sinfonia d’amore ed un auspicio di felicità per il matrimonio che si è celebrato qualche giorno dopo. E così, tutti complici, hanno organizzato una serenata per la futura sposa. Usanza d’altri tempi, quasi del tutto scomparsa dalle nostre parti. Va subito detto che l’iniziativa ha avuto successo. Infatti, la serenata alla futura sposa, eseguita nel silenzio e nel cuore della notte, con note sprigionate dalla bravura e creatività di alcuni componenti la band (Silvio Pennica al sax, Cristian Pennica e il Maestro Enrico Garofalo alle percussioni, M° Giuseppe Favata alla tromba, Nino Termini al sax baritono e il M° Mimmo Ingrascì al corno, ripresa in video e pubblicata su facebook e su Instagram da Silvio Pennica, ha ricevuto sul social più di 20.000 “Mi piace” e riprodotto 1.000.000 volte. Un video diventato subito virale e all’autore della pubblicazione sono pervenuti da ogni parte del mondo, in diverse lingue, più di 1.000 messaggi, con le congratulazioni per la sua pubblicazione. Una storia semplice e una riscoperta del passato che dà spunti di riflessione in un’era in cui sembra volatilizzarsi ogni cosa, eccettuata, forse, la serenata che, comunque, rimane sempre una poesia e sinfonia d’amore.