Butera. Le reliquie di Sant Elgelbert, il Santo venerato a Gevelsberg, accolte dalla comunità buterese

BUTERA. La comunità di Butera ha accolto la reliquia del Santo venerato nella città di Gevelsberg, comunità con la quale la stessa Butera è gemellata: Sant Engelbert, arcivescovo di Colonia ucciso dal cugino nei pressi di Gevelsberg nel 1225. “Averne accolto la reliquia è stato un momento emozionante che ha suggellato il gemellaggio con la città di Gevelsberg, che diventa oltre che culturale, anche spirituale. Si completa una fratellanza che vede la condivisione dei valori cristiani che caratterizzano le nostre comunità”, ha commentato con soddisfazione il sindaco Giovanni Zuccalà.

Si è così portato a compimento un percorso che è iniziato con il pellegrinaggio, nel maggio del 2025, organizzato da padre Emiliano Di Menza, che portò la reliquia di San Rocco nella città di Gevelsberg. Il sindaco di Gevelsberg Klauss Jacob e il suo vicesindaco e segretario generale, hanno sfidato il caldo torrido della nostra Sicilia per onorare l’evento con la loro presenza. Il sindaco ha esteso la gratitudine della comunità buterese anche a pardre John, padre Nobert e al clero cittadino, Don Emiliano Don Filippo e Don Lino, alle confraternite e deputazioni presenti. Un ringraziamento particolare anche al Vescovo, monsignor Rosario Gisana .

Gevelsberg è la città in Germania con la quale Butera è gemellata dal 2004. Un percorso lungo che intraprese l’allora Sindaco Pino Chimera, attraversò la volontà anche del Sindaco dott. Carmelo Scuvera. Il gemellaggio fu siglato l’8 maggio del 2004 dal Sindaco di Butera Aldo Scichilone e dal Sindaco di Gevelsberg Jacobb Solmecke. Insieme a loro, l’indispensabile contributo fu offerto da Don Cataldo e da Egidio Contrafatto che, insieme ad altri, lavorarono per portare a termine il lungo percorso che avrebbe costruito un ponte tra le 2 città, tanto da sentire più vicini i nostri emigrati, che in quel dove trovarono lavoro , accoglienza, integrazione. Un gemellaggio è un patto solenne che favorisce scambi culturali e opportunità anche economico-finanziarie. Un legame forte, autentico e sempre vivo tra le comunità di Gevelsberg e Butera.