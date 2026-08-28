Controesodo, attesi 25 milioni di spostamenti sulle strade

Con la fine di agosto prende il via la fase più intensa dei rientri dalle località di vacanza. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, da domani a domenica 30 agosto sono previsti oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli sulla rete stradale e autostradale gestita dalla società del Gruppo Fs.

Il traffico sarà alimentato dal ritorno degli italiani verso le abitazioni e i principali centri urbani, in vista della ripresa delle attività lavorative e della quotidianità. La circolazione dovrebbe aumentare soprattutto lungo le direttrici che collegano le località turistiche alle aree metropolitane e ai nodi viari più importanti del Paese.

Presidio rafforzato e cantieri ridotti

Per affrontare l’incremento dei flussi, Anas ha potenziato il personale impegnato sul territorio e ha ridotto la presenza dei lavori in corso. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all’83% dei 1.414 attualmente attivi.

Circa 2.500 tecnici e operatori saranno impegnati nel presidio della rete, insieme al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale. L’obiettivo è garantire assistenza agli utenti, monitorare la viabilità e intervenire nella gestione delle eventuali criticità lungo gli itinerari più esposti all’aumento della circolazione.

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha richiamato gli automobilisti alla prudenza, invitandoli a programmare il viaggio, rispettare i limiti di velocità e mantenere comportamenti corretti nei confronti degli altri utenti. Tra le raccomandazioni rivolte a chi si mette alla guida c’è anche quella di non utilizzare il cellulare, poiché pochi secondi di distrazione possono compromettere la sicurezza.

Bollino rosso e divieto per i mezzi pesanti

Viabilità Italia ha previsto il bollino rossonel pomeriggio di venerdì 28 agosto, nella mattinata di sabato 29 e nel pomeriggio di domenica 30. In queste fasce orarie sono attesi flussi in crescita dalle località di villeggiatura verso i grandi centri urbani.

Il divieto di transito per i veicoli pesanti sarà in vigore sabato 29 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 30 dalle 7 alle 22. Il calendario dei bollini e le informazioni aggiornate sulla situazione dei cantieri sono disponibili sui siti di Anas e Viabilità Italia, da consultare prima della partenza.

L’intensificazione della circolazione potrà interessare numerosi itinerari turistici. Tra questi figurano l’A2 Autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, le autostrade siciliane A19 PALERMO-Catania e A29 PALERMO-Mazara del Vallo, la statale 131 Carlo Felice in Sardegna e la SS148 Pontina nel Lazio.

Possibili aumenti dei flussi sono segnalati anche lungo l’itinerario E45, la SS1 Aurelia, la SS16 Adriatica, i raccordi RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga, la SS45 di Val Trebbia, la SS26 della Valle d’Aosta, la SS309 Romea e la SS51 di Alemagna. La raccomandazione resta quella di affrontare il viaggio senza fretta, verificando le condizioni della rete e mantenendo alta l’attenzione.