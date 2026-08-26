Lancia bicchiere addosso alla moglie e le recide l’arteria, lui arrestato, lei grave

Ha lanciato un bicchiere di vetro sulla gamba della moglie, recidendole un’arteria e ferendola gravemente. L’episodio è avvenuto ieri sera a Reggio Emilia. La donna, una 53enne, ora si trova ricoverata in prognosi riservata all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, mentre l’uomo, 61 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di lesioni personali aggravate. Per lui sono stati disposti i domiciliari. La violenza è scattata al culmine di un litigio per motivi di gelosia e questioni lavorative. Durante il diverbio, l’uomo aveva già cercato di colpirla senza riuscirci, lanciandole un posacenere. Poco dopo, approfittando che la donna fosse seduta in giardino, l’ha colta di sorpresa scagliandole addosso un bicchiere da vino. Rendendosi conto della copiosa perdita di sangue, l’uomo ha allertato subito il 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha trasportato d’urgenza la donna all’ospedale. Sono infine intervenuti i carabinieri e per l’uomo sono scattate le manette