Il 26 agosto si celebra la Giornata Mondiale del Cane; in Italia oltre 9,1 milioni gli amici a quattro zampe

Il 26 agosto di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale del Cane, nata negli Stati Uniti nel 2004 e diventata un appuntamento internazionale dedicato ai compagni di vita a 4 zampe. Una giornata che celebra il legame tra uomini e cani, ma che invita anche a riflettere su adozione, cura e responsabilità. Perché mentre nelle case italiane vivono 9,1 milioni di cani, ogni anno decine di migliaia vengono ancora abbandonati.

La celebrazione del 26 agosto è stata fondata nel 2004 da Colleen Paige, esperta di animali domestici e sostenitrice del benessere animale. La data non è casuale: coincide con il giorno in cui, quando aveva dieci anni, la sua famiglia adottò il suo primo cane, uno Sheltie, da un rifugio. Da quella memoria personale è nata una giornata pensata per celebrare i cani di ogni razza e provenienza e, soprattutto, per riportare l’attenzione sui tanti animali che aspettano una casa.

Con il tempo, quella ricorrenza nata negli Stati Uniti ha superato i confini americani. Il 26 agosto è diventato un’occasione per parlare non soltanto dell’affetto che ci lega ai cani, ma anche di adozioni, randagismo, animali abbandonati e responsabilità dei proprietari. Tra gli obiettivi della giornata ci sono infatti la promozione delle adozioni dai rifugi, la sensibilizzazione sulle condizioni dei cani randagi e abbandonati e il riconoscimento del ruolo dei cani da assistenza, da terapia, da lavoro e da ricerca e soccorso.

È dunque una festa, ma non soltanto una festa. È un giorno nel quale il cane viene messo al centro per ricordare quanto sia diventato importante nella nostra società e quanto, proprio per questo, gli esseri umani siano chiamati a prendersene cura. Secondo il Rapporto Assalco-Zoomark 2026, in Italia vivono circa 9,1 milioni di cani. Sono presenti nel 28,7% delle famiglie: quasi una casa italiana su tre. Complessivamente, considerando tutte le specie di animali da compagnia, il 54,5% delle famiglie italiane vive con almeno un pet. La percentuale sale al 66,7% nelle famiglie con bambini. Numeri che raccontano una trasformazione profonda. Il cane non è più soltanto l’animale che aspetta in giardino, il guardiano della casa o il compagno delle passeggiate domenicali.

Secondo il Global Pet Parent Study di Mars, il 49% dei proprietari considera il proprio cane una fonte di grande soddisfazione. Tra le ragioni indicate compaiono l’amore incondizionato ricevuto dall’animale, citato dal 49% degli intervistati, e la sensazione che il cane completi la famiglia, indicata dal 48%. Seguono la compagnia, per il 38%, la capacità di alleviare ansia e tensioni, per il 36%, e i comportamenti divertenti dell’animale, per il 34%.

Il cane è compagnia. È presenza. È abitudine. Ma è anche qualcuno per il quale ci si sente responsabili. Ed è proprio qui che la celebrazione del 26 agosto trova il suo significato più importante: nel passaggio dall’affetto alla responsabilità. La Giornata Mondiale del Cane serve anche a ricordare che il rapporto tra uomo e animale non si esaurisce nell’animale di famiglia.