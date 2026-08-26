Cina, a Hong Kong una piattaforma IA per migliorare il rendimento scolastico

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Education University of Hong Kong (EdUHK) ha annunciato ieri che i risultati preliminari di uno studio sulla propria piattaforma di intelligenza artificiale hanno mostrato un significativo miglioramento dell’apprendimento autonomo e del rendimento scolastico degli studenti.

Secondo i risultati, la piattaforma, denominata EASE, ha ottenuto questi esiti positivi grazie a esercitazioni e valutazioni personalizzate, adattate alle esigenze individuali degli studenti. Dal giugno 2025, 2.200 studenti locali delle scuole primarie e secondarie hanno partecipato a uno studio pilota su EASE condotto dall’EdUHK.

Incentrata sull’insegnamento della matematica, la piattaforma crea percorsi di apprendimento personalizzati con feedback in tempo reale, correzione automatica, analisi degli errori e report sull’apprendimento. Inoltre, supporta le decisioni didattiche, contribuendo al contempo a sviluppare abitudini di correzione proattiva degli errori e di apprendimento autonomo.

Yan Zi, a capo del Dipartimento dei programmi didattici e dell’istruzione dell’EdUHK, ha affermato che, grazie a un approccio progettuale basato sulla teoria dell’educazione, EASE favorisce l’apprendimento autonomo, ponendo l’IA come strumento di supporto per gli studenti, il cui valore più profondo risiede nello sviluppo di abitudini di apprendimento continuo e di correzione degli errori.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-