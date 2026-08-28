Caltanissetta. Un piano condiviso per la Biblioteca Scarabelli: incontro operativo tra Amministrazione, cittadini e associazioni   

CALTANISSETTA. Si è svolto questa mattina, presso i locali della Biblioteca Comunale “Luciano Scarabelli”, un incontro partecipato e operativo promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Caltanissetta, finalizzato alla programmazione condivisa del calendario annuale delle iniziative e delle attività culturali. La riunione, caratterizzata da un clima di concreta collaborazione, ha registrato la partecipazione di cittadini, lettori e rappresentanti del tessuto associazionistico locale. Nel corso dei lavori sono emerse diverse proposte coordinate su base volontaria, nate dalla sinergia tra realtà differenti pronte a fare rete per la valorizzazione della Biblioteca come spazio condiviso, catalizzatore di iniziative dedicate alla comunità.

L’attenzione si è focalizzata non soltanto su singoli eventi e rassegne, come la presentazione di libri, rassegne e mostre tematiche, ma sulla strutturazione di progetti a lungo termine: tra le priorità individuate rientrano il potenziamento dei centri di lettura e la promozione di molteplici attività dedicate ai più piccoli. Durante la seduta sono stati inoltre analizzati e individuati gli spazi della struttura che potranno essere resi pienamente fruibili per ospitare tali laboratori e percorsi educativi.

«La nostra biblioteca comunale non deve essere concepita soltanto come un deposito di volumi, ma come un centro propulsore di cultura vivo e dinamico – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura, Giovanna Candura. Un luogo frequentato da studiosi e ricercatori, ma che sappia aprire le proprie porte anche e soprattutto alle giovani generazioni. È fondamentale abituare i ragazzi fin da piccoli alla lettura e alla frequentazione abituale di questi spazi, trasformandoli in punti di riferimento per la crescita personale e sociale della nostra comunità».

All’incontro hanno preso parte anche l’Assessore alla Partecipazione Civica Ermanno Pasqualino, i componenti della V Commissione Consiliare “Cultura e Attività Sociali” — come la Presidente Alessandra Longo, i consiglieri Gambino, Scalia F. e Cancelleri —, i consiglieri comunali Mazza e Turturici, oltre alla P.O. dell’Ufficio Cultura Dott.ssa Patrizia Falzone e ai dipendenti comunali Rossano Dinaro e Michelangelo Lacagnina, che hanno fornito supporto tecnico al confronto.

Associazioni presenti:

CAM-CAMINI’

COPIOSA REDENZIONE ODV

CUORE CHIARO ONLUS

LEGA AMBIENTE – CALTAFIABETTA

APS “SULLE ALI DELLA MUSICA”

GRUPPO LOCALE NATI PER LEGGERE

CIRCOLO ACLI PIPS “E. VITTORINI”

GRUPPO VOCALE AMORIS LAETITIA

AMICI DI LUIGI VANNUCCHI

ARTE E TENDENZA

STORIA PATRIA

ASSOCIAZIONE MINERALOGICA DELLA CULTURA DELLA SOLFARA DI SICILIA

ASSOCIAZIONE POLO ARTISTICO ARTIG. ALOYSIA

PATTO PER LA LETTURA

FEDEREVENTI

ASSOCIAZIONE MONCADA