Caltanissetta. Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia: “Il risveglio dell’On. Catania e le sue denunce a scoppio ritardato”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del Coordinamento Provinciale Caltanissetta Forza Italia in merito alla posizione politica assunta da parte del vice sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania a proposito delle sue perplessità espresse a proposito dei presidi ospedalieri della Provincia di Caltanissetta.

“Non vi è alcun dubbio che la tutela della salute dei cittadini e l’efficienza dei presidi sanitari del territorio rappresentino in assoluto un bene irrinunciabile. È apprezzabile, quindi, ogni iniziativa politico istituzionale atta a favorire dibattiti e confronti propositivi che abbia come fine la garanzia di cure tempestive e adeguate alla comunità, e su questo principio non è ammesso alcun margine di deroga.

Ciò posto, si legge, non senza stupore, l’ultima sortita mediatica del vicesindaco (o sindaco?) di Mussomeli, Giuseppe Catania che, nella sua veste di novello paladino della sanità, si domanda pubblicamente: “perché queste strade non sono state percorse con la necessaria determinazione già da tempo?”.

Ciò appare non solo curioso, ma anche profondamente incoerente. Chiedersi oggi, a favor di cronista, perché certe soluzioni non siano state adottate “già da tempo “, suona decisamente sospetto soprattutto se si volge lo sguardo agli anni passati: sotto la vecchia direzione Caltagirone, infatti, le condizioni dei presidi ospedalieri erano di certo, e con dati alla mano, in uno stato di maggiore carenza, eppure in quel tempo nessuna criticità veniva portata alla luce con la veemenza teatrale a cui stiamo assistendo oggi.

Desta perplessità che l’On. Catania si accorga solo oggi delle criticità in cui versano i nostri presidi ospedalieri. Giova forse ricordargli che, prima dell’insediamento del Dott. Ficarra, l’Azienda era guidata dal Dott. Caltagirone: un’epoca in cui l’allora primo cittadino (che pare abbia difficoltà ad abbandonare un ruolo che non gli compete più) faceva letteralmente il bello e il cattivo tempo all’interno dell’ospedale di Mussomeli, muovendosi con assoluta disinvoltura nei corridoi decisionali; eppure, in quella lunga stagione di idillio istituzionale, i dati gestionali registravano criticità ben più gravi e il presidio non ha conosciuto il benché minimo progresso. In quel tempo, il silenzio di Catania era assordante, anzi venivano tessute le lodi di chi governava la nostra asp e si offriva la più ampia collaborazione.

Se si vuole fare, quindi, un ragionamento serio, e si è obbligati a farlo per rispetto della verità, occorre allora partire dai dati; dopo l’insediamento della nuova gestione guidata dal Dott. Ficarra, sono stati prodotti risultati concreti: 229 stabilizzazioni dal 2024, l’attivazione di 9 Case di Comunità, 2 Ospedali di Comunità con 20 PPLL ciascuno e 1 CPA e 4 COT; il potenziamento del personale attraverso nuovi bandi e 276 assunzioni a tempo indeterminato, con un incremento di 327 ore settimanali nelle diverse branche specialistiche, oltre 60.000 prestazioni sanitarie erogate nel 2025 e la proroga di più di 200 incarichi; milioni di euro investiti in apparecchiature e tanto altro che non riportiamo solo per spirito di sintesi.

A fronte di questo quadro fattuale, dispiace profondamente constatare che il vicesindaco/sindaco assuma oggi posizioni così allarmistiche e pretestuose al solo evidente fine di assicurare voti per la sua prossima candidatura. In democrazia è legittimo fare campagna elettorale e chiedere il consenso dei cittadini, ma si esige correttezza e leale trasparenza perché giocare in modo strumentale sulla salute dei cittadini speculando sulle loro legittime apprensioni per racimolare qualche voto in più è politicamente scorretto e moralmente biasimabile; pertanto, invitiamo tutti gli attori politici che abbiano veramente a cuore la sanità del nostro territorio a collaborare ed essere propositivi, invece che polemizzare per mero tornaconto”.

Coordinamento Provinciale Caltanissetta Forza Italia