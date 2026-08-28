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In Sicilia vincite per quasi 35mila euro con il 10eLotto

Redazione 1

In Sicilia vincite per quasi 35mila euro con il 10eLotto

Ven, 28/08/2026 - 15:16

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Il concorso del 10eLotto di giovedì 27 agosto ha premiato la Sicilia, con vincite per un totale di poco inferiore ai 35mila euro. Come riporta Agipronews, due vincite sono state registrate a Trapani, entrambe in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ed entrambe grazie a un 1 Oro, una dal valore di 12.600 euro e l’altra di 6.300 euro.

A queste si aggiungono una vincita da 10mila euro registrata in Piazza Corrado Sallicano a Noto, in provincia di Siracusa, con un 8, e una da 6mila euro in Via Vittorio Emanuele a Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania, grazie a un 6 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 19,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,58 miliardi da inizio anno.

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