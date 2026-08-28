In Sicilia vincite per quasi 35mila euro con il 10eLotto

Il concorso del 10eLotto di giovedì 27 agosto ha premiato la Sicilia, con vincite per un totale di poco inferiore ai 35mila euro. Come riporta Agipronews, due vincite sono state registrate a Trapani, entrambe in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ed entrambe grazie a un 1 Oro, una dal valore di 12.600 euro e l’altra di 6.300 euro.

A queste si aggiungono una vincita da 10mila euro registrata in Piazza Corrado Sallicano a Noto, in provincia di Siracusa, con un 8, e una da 6mila euro in Via Vittorio Emanuele a Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania, grazie a un 6 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 19,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,58 miliardi da inizio anno.