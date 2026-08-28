Caltanissetta. Settembre è Nisseno 2026, questa sera i “Sud Sona” in concerto alla Villa Amedeo 

Venerdì 28 agosto a partire dalle ore 21:00, nell’ambito della programmazione del “Settembre è Nisseno 2026”, si esibiranno in concerto i “SudSona”, gruppo del nisseno che propone un’esperienza musicale tesa a valorizzare la musica, le tradizioni, la cultura della Sicilia e del Meridione.

Il quartetto, fondato nel 2017 dal cantautore nisseno Raffaele Messina (voce solista, chitarra classica, chitarra battente), è composto anche da Mimmo Pontillo (mandolino, mandola, mandoloncello), Pierfrancesco Fazio(tamburelli, percussioni, voce) ed Enrico Falzone (fisarmonica, voce).

I SudSona vantano già un ricco percorso artistico: nel marzo 2018 si sono esibiti al Palacongressi di Agrigento durante la 73ª Festa del Mandorlo in Fiore, aprendo il concerto e suonando insieme al cantautoreo Eugenio Bennato. Successivamente, la band ha calcato i palchi dell’Auditorium RAI di Palermo ed è stata ospite di Radio1 nella trasmissione “Auditorium” nel 2019. Lo scorso 26 marzo, negli Speciali di Rai Sicilia è stato trasmesso l’integrale dello spettacolo “Un Altro Sud”.

Attraverso le canzoni, la band rilegge in modo critico le vicende legate all’Unità d’Italia e al Risorgimento, portando alla luce dinamiche spesso trascurate dalla storiografia tradizionale. L’intera performance si distingue per una forte carica energetica, dominata dal ritmo trascinante della tarantella del Sud Italia.

“Questa sera avremo il piacere di ospitare i SudSona, un gruppo folk etnico-popolare che ci accompagnerà in una serata all’insegna della musica, della tradizione e dell’identità siciliana –ha dichiarato l’assessore agli Eventi Toti Petrantoni. Attraverso le loro canzoni in lingua siciliana e i racconti musicali della nostra terra, ci faranno riscoprire luoghi, emozioni e atmosfere della Sicilia, esaltandone la bellezza e le radici”.