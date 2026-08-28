Via San Domenico, da lunedì i lavori alla rete idrica. Licata: “Zero dispersione”

CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta informa la cittadinanza che proseguono, come da programma condiviso con Caltaqua, gli interventi per la sostituzione della rete idrica vetusta.

I lavori, da lunedì 31 agosto e per una durata stimata di 20 giorni, si sposteranno lungo via San Domenico modificando temporaneamente la regolamentazione del traffico.

“Gli interventi posti in essere continuano spediti e hanno già interessato diverse zone della Città come il quartiere Angeli, via Vespri Siciliani e via Redentore fino al serbatoio Piedigrotta – dichiara l’assessore Salvatore Licata -. Gli imponenti lavori, dalla durata di circa due anni per la sostituzione di 10 km di rete idrica complessiva, sono sottoposti ad un cronoprogramma flessibile volto a ridurre al minimo il disagio dei cittadini nisseni. Ove possibile si cerca di rendere il più agevole possibile il passaggio di pedoni e veicoli lasciando libera almeno una corsia, come attualmente messo in atto in corso Vittorio Emanuele. Comprendiamo i temporanei disagi vissuti dai cittadini che ringraziamo per la collaborazione. È importante sottolineare che tale imponente intervento di sostituzione della rete, ha lo scopo di azzerare la dispersione idrica nelle condutture sostituite, migliorare sensibilmente il sistema di distribuzione dell’acqua con evidente ricaduta sulla qualità della vita dei cittadini nisseni”.

È stato predisposto nell’area interessata ai lavori:

a) Istituzione temporanea di cartellonistica per il percorso alternativo su Via Marcenò – Via Medina –Via Vasellai;

b) Chiusura al transito di tutta la strada via San Domenico;

c) Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su entrambi i lati;

d) Limite massimo di velocità a 30 km/h in prossima delle aree di cantiere;

e) Istituzione temporanea di semafori all’occorrenza.

Saranno garantiti in ogni momento l’accesso ai residenti e il transito dei mezzi di soccorso in emergenza.

Il Comune di Caltanissetta e Caltaqua, invitano gli automobilisti e i residenti a prestare attenzione alla segnaletica presente in prossimità del cantiere e a seguire le indicazioni del personale incaricato.