Turismo: a settembre gli italiani scelgono il mare. In Sicilia ambito il messinese

L’estate si allunga. “Sono sempre di più gli italiani che -per trovare destinazioni meno affollate dai turisti e temperature più miti, ma anche per risparmiare- scelgono di partire proprio a settembre”, mettono in evidenza gli esperti di Vamonos-Vacanze (www.vamonos-vacanze.it), il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo. Le attenzioni -riporta il tour operator- si concentrano principalmente sul Mezzogiorno (45%), seguito dal Centro (25%) e Nord Italia (16%); mentre le destinazioni estere conquistano solo il 14% delle preferenze. “Il 70% dei nostri connazionali ricerca in particolare mete balneari ed in cima alle richieste per il maggior numero di prenotazioni troviamo Puglia, Sicilia e Sardegna, seguite da Toscana, Marche, Trentino Alto-Adige ed Abruzzo”, puntualizzano gli specialisti.

Le prenotazioni sulla piattaforma Vamonos-Vacanze.it confermano infatti che l’approssimarsi dell’autunno non frena i viaggi, anzi facilita lo stare in spiaggia sfruttando temperature più miti rispetto a quelle bollenti che hanno caratterizzato luglio ed agosto di quest’anno. Così, sempre più italiani aspettano proprio la fine di agosto per programmare le vacanze e le cosiddette ‘fughe’ di settembre sono diventate così sempre più comuni. “Evitando l’overtourism tipico dei mesi clou dell’estate, si possono inoltre visitare con maggiore serenità le meraviglie naturali ed artistiche del nostro Paese”, sottolineano gli esperti di Vamonos-Vacanze. Avete ancora voglia di preparare la valigia e di partire?

Ecco secondo Vamonos-Vacanze.it le mete ideali per abbracciare gli ultimi bagliori dell’estate. Una delle offerte più interessanti e vantaggiose è la settimana nella splendida Pugnochiuso in Puglia. “A Pugnochiuso i più audaci possono raggiungere la Grotta dell’Amore con una canoa o un pedalò e fare poi il bagno in un’oasi deserta, oppure rilassarsi sulla spiaggia, sita in una baia privata dove abbronzarsi e fare nuove amicizie sotto l’ombrellone”, spiega il tour operator.

Qui il resort Vamonos-Vacanze è posto al centro di una vera oasi naturale dove ci si sveglia con il cinguettio degli uccellini e di notte si intravedono i simpatici mufloni che scorrazzano nella pineta secolare. In Sicilia, terra dai mille volti al cui fascino è davvero impossibile restare indifferenti, la proposta più gettonata è invece a Capo Calavà.

Il resort Vamonos-Vacanze è posto sulla costa tirrenica messinese da dove si può partire in escursione in barca alle isole Eolie, visitare Panarea -la famosa isola dei Vip- e poi emozionarsi assistendo dal mare all’eruzione di Stromboli.

Oppure ancora passeggiare e perdersi per le stradine di Taormina, ammirare il suo celeberrimo teatro, tuffarsi nelle acque cristalline di Mongiove e della baia di Tindari. O trascorrere una bellissima giornata nel borgo di Cefalù, dove il tempo scorre lento e la vita è più rilassata. E sempre molto conveniente è la settimana Vamonos-Vacanze a San Teodoro in Sardegna.

Per chi ha voglia di Caraibi a pochi passi da casa e di condividere esperienze uniche, qui l’incredibile resort di Vamonos è a pochi passi da Cala Brandinichi, in una spiaggia dalla bellezza esotica che consente di godersi al meglio tutta la poesia dell’isola. “Una vacanza che sarà una lunga emozione, con foto da cartolina, aperitivi glamour al tramonto, serate a tema, risate, sapori, relax e divertimento”, concludono gli specialisti di Vamonos-Vacanze.it. Ma che si preferisca il mare o la montagna, la città oppure un’isola, sul portale si trova sicuramente la destinazione perfetta per le vacanze più adatte ad ogni singolo profilo. E non bisognerà poi fare lunghe file per le escursioni o per cenare in un preciso ristorante, oltre alla varietà di eventi e festival che proprio a settembre si svolgono in tutto il Paese. “Insomma partire a settembre è decisamente una buona idea, concludono gli ideatori di Vamonos-Vacanze.it.