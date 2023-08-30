Sicilia, “Chi ha ucciso Montalbano?” è la nuova Escape Room al Museo del Costume

Quello proposto dalla cooperativa Agire di Scicli sarà un nuovo avvincente escape-game, questa volta ispirato ai romanzi di Andrea Camilleri

“Chi ha ucciso Montalbano?” è il titolo della nuova imperdibile Escape Room che si terrà mercoledì 6 settembre al Museo del Costume di Scicli.



Quello proposto dalla cooperativa Agire di Scicli sarà un nuovo avvincente escape-game, questa volta ispirato ai romanzi di Andrea Camilleri, pensato per celebrare il compleanno dello scrittore siciliano che ricorre proprio il 6 settembre.

Sarà un’inedita caccia al tesoro all’insegna dei gialli camilleriani dove gli indizi e gli enigmi non saranno per nulla scontati.

Ci si ritroverà dunque ” ‘mparpagliati” a sciogliere avvincenti rompicapo e risolvere prove tra i tesori del Museo del Costume.

L’appuntamento fa parte del ciclo di eventi “E-state al museo” organizzato dalla cooperativa Agire in collaborazione con il Museo del Costume di Scicli.



Saranno disponibili quattro escape-game con quattro orari diversi: 18,00 -19,00 – 20,00 – 21,00. Ingresso dal Museo del Costume di via F.Mormina Penna, 65.

Posti limitati.

Info e prenotazioni al numero 3518881474 o all’e-mail agirecooperativa@gmail.com



