(Adnkronos) – L'Opa di Webuild su Trevi si può dire che sia giunta a compimento dopo aver raggiunto il 52,53% del capitale e aver ottenuto il via libera dell'Antitrust. L'offerta, obbligatoria e senza condizioni di efficacia, comunque si chiude venerdì 20 novembre alle 17:30: 5,165 euro per azione, corrispettivo pagato interamente in contanti il 27 novembre. Soddisfazione viene espressa dall'ad Pietro salini in un comunicato. “Da oggi il nostro progetto industriale con Trevi si è praticamente concretizzato. Sono particolarmente orgoglioso dell’operazione strategica che abbiamo portato a compimento per Webuild, per Trevi e per il Paese – ha dichiarato Pietro Salini – Il via libera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato completa, infatti, il percorso di autorizzazione amministrativa in Italia e, insieme al raggiungimento del 52,53% del capitale di Trevi, segna un passaggio fondamentale dell’operazione. È un progetto di visione, che permette al Gruppo di attivare sinergie importanti, rafforzando la competitività di tutta la filiera a livello di sistema Paese. Mentre attendiamo la prosecuzione delle ultime adesioni, oggi il mio pensiero va soprattutto alle donne e agli uomini di Trevi, che non vedo l’ora di incontrare di persona per dare loro il benvenuto in questa grande famiglia e iniziare insieme a scrivere questa nuova storia”, ha commentato Salini. Al centro del progetto industriale di Webuild c'è un'eccellenza italiana nata a Cesena. Trevi è tra i principali operatori mondiali nelle fondazioni speciali e nell'ingegneria del sottosuolo, attività su cui poggiano, letteralmente, le grandi infrastrutture. Il suo nome è legato al consolidamento della Torre di Pisa e alle fondazioni del World Trade Center di New York, ma il rapporto con Webuild non nasce oggi: le due società hanno lavorato e lavorano già fianco a fianco in grandi cantieri in tutto il mondo, dalla diga di Rogun alla Metro C di Roma. Ora Trevi resta radicata in Italia, dove conserva la sede e il centro direzionale, e con la crescita dell'attività, favorita dall'accesso al portafoglio ordini di Webuild, anche l'occupazione è destinata a crescere. Il modello è quello dei grandi gruppi europei, come Vinci con Soletanche Bachy: lo specialista conserva marchio, identità e clienti, e li affianca al lavoro per il Gruppo. Le due attività si sommano. Per Trevi significa entrare in nuovi mercati, e gare di maggiore dimensione e complessità; per il Sistema Paese, una competenza italiana che cresce nel mondo. Il progetto poggia su basi finanziarie solide. L'acquisizione è interamente coperta da una linea di finanziamento dedicata e già impegnata. S&P Global Ratings indica per Webuild un rating BB+ con outlook stabile e rileva una coerenza strategica chiara dell’operazione.

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