VOGE R800 2027: debutta la nuova naked bicilindrica

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VOGE amplia la propria gamma motociclistica con la nuova R800, una naked di media cilindrata presentata in anteprima a EICMA 2026. Il modello rappresenta un ulteriore passo nell'evoluzione del marchio del Gruppo LONCIN, che punta a rafforzare la propria presenza nel segmento delle sportive stradali attraverso una combinazione di prestazioni, tecnologia e versatilità. La nuova VOGE R800 nasce per offrire un'esperienza di guida coinvolgente, privilegiando la reattività della ciclistica, la precisione nei cambi di direzione e la capacità di adattarsi a differenti condizioni di utilizzo. Il cuore della motocicletta è un bicilindrico da 798 cc raffreddato a liquido, capace di sviluppare 70 kW, equivalenti a circa 95 CV, e una coppia massima di 81 Nm. Una configurazione che colloca la R800 tra le naked di media cilindrata orientate alla guida sportiva, con una potenza pensata per offrire accelerazioni consistenti e una risposta efficace anche nei percorsi ricchi di curve. Particolare attenzione è stata dedicata alla struttura ciclistica, sviluppata attorno a un telaio progettato per combinare rigidità e leggerezza. All'anteriore trova posto una forcella KYB rovesciata regolabile, soluzione che consente di adattare il comportamento della sospensione alle esigenze del motociclista e alle caratteristiche del percorso. La dotazione comprende inoltre il quickshifter, dispositivo che permette di velocizzare le cambiate e migliorare la continuità dell'accelerazione durante la guida dinamica. Per la versione più accessoriata sono previsti ABS e controllo di trazione, sistemi destinati a incrementare la gestione della potenza e la sicurezza nelle diverse condizioni di aderenza. L'impostazione generale privilegia una posizione di guida adatta tanto agli spostamenti quotidiani quanto alle uscite del fine settimana, mantenendo una vocazione chiaramente sportiva. Anche il design segue questa filosofia, attraverso linee aggressive e proporzioni compatte che sottolineano il carattere della motocicletta.

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