Enna, anziani “pestati”: arresti domiciliari per gestori residenza

Anziani ospiti di una casa di riposo di Enna maltrattati e umiliati, spesso abbandonati a se stessi. Queste le ipotesi di reato che hanno portato a due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emesse dal Gip del tribunale di Enna sulla scorta di quanto emerso dalle indagini della Squadra mobile della sezione reati contro la persona e in danno dei minori. La misura cautelare, che prevede anche l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, riguarda due persone che si occupano della gestione di una struttura residenziale per anziani. Dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono emersi maltrattanti posti in essere dagli indagati, che avrebbero sottoposto gli anziani ospiti, in condizioni di vulnerabilita’ per eta’, patologie e minorata capacita’, a un abituale sistema di sopraffazione, umiliazione, incuria e vessazione. Il contesto che avrebbe dovuto garantire assistenza, sarebbe stato, invece, stabilmente degradante e incompatibile con la dignita’, la salute e l’integrita’ psicofisica degli assistiti. Oltre ad atti di autentica violenza fisica, anche l’alimentazione, il soddisfacimento delle esigenze fisiologiche, la gestione del riposo, la liberta’ di movimento e comunicazione ed la somministrazione dei farmaci sarebbero stati sistematicamente improntati alla vessazione degli anziani che sarebbero stati “puniti” per comportamenti che erano ritenuti fastidiosi. A supporto delle accuse le indagini hanno permesso anche di raccogliere video che confermano i maltrattamenti.