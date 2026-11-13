Agrigento, minaccia i vigili dopo la multa al figlio

Una contestazione per un’infrazione al Codice della strada è sfociata in un intervento delle forze dell’ordine nel centro cittadino di Agrigento. Un uomo di 45 anni è stato denunciato alla Procura della Repubblica con le accuse di oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver assunto un comportamento aggressivo nei confronti della polizia locale.

L’episodio è avvenuto lungo una delle principali arterie della città, durante i consueti servizi di prevenzione e sicurezza stradale. Gli agenti hanno intimato l’alt a un’automobile condotta da un giovane. Al termine dei controlli sui documenti, la pattuglia avrebbe rilevato un’irregolarità e proceduto con la contestazione della sanzione amministrativa.

La reazione dopo il verbale

Infastidito dalla multa, il ragazzo ha telefonato al padre chiedendogli di raggiungerlo. Il 45enne è arrivato sul posto pochi minuti dopo, ma la sua presenza ha rapidamente aggravato la situazione. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha iniziato a protestare contro gli operatori, rivolgendosi alla pattuglia con offese e minacce.

La tensione ha reso necessario l’intervento di altre pattuglie delle forze dell’ordine. L’arrivo dei rinforzi ha permesso di contenere la situazione e di riportare la calma nell’area in cui era stato fermato il veicolo, evitando ulteriori conseguenze.

L’uomo è stato quindi identificato dagli agenti e dai militari intervenuti. Nei suoi confronti è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura, mentre la contestazione originaria relativa all’infrazione stradale è rimasta all’origine della vicenda.