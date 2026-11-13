Serradifalco. Il sindaco Leonardo Burgio su potabilità dell’acqua: “I controlli sull’acqua evidenziano una diminuzione del manganese; attendiamo però ulteriori controlli e la valutazione dell’Asp”

SERRADIFALCO. Il valore del manganese nell’acqua è sceso ma non è ancora tempo di procedere all’annullamento dell’ordinanza con la quale è stata disposta la non potabilità dell’acqua e il divieto di un suo uso per scopi alimentari.

Lo ha reso noto il sindaco Leonardo Burgio: <A seguito della nostra ultima comunicazione, informo che abbiamo ricevuto da Siciliacque un ulteriore aggiornamento relativo alla situazione del sistema Fanaco. Per quanto riguarda Serradifalco, gli ultimi controlli comunicati dal gestore presso la Centrale di Sollevamento evidenziano un miglioramento: il manganese è passato da 73 µg/L del 6 novembre a 32 µg/L del 9 novembre e 40 µg/L dell’11 novembre, rientrando quindi sotto il valore parametrico di 50 µg/L.

Si tratta di un dato positivo, ma l’ordinanza di non potabilità resta al momento in vigore, in attesa degli ulteriori controlli sulla rete cittadina e della valutazione ufficiale dell’ASP. Ho già richiesto agli enti competenti un riscontro urgente per poter procedere, non appena sussistano le condizioni sanitarie, agli eventuali provvedimenti conseguenti”. Il sindaco ha anche ribadito che terrà la cittadinanza informata in maniera sempre tempestiva e che terrà aggiornata costantemente la popolazione sul da farsi.