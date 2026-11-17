Il Liceo “R. Settimo”, diretto dalla prof.ssa Loredana Schillaci, ha partecipato al bando “Viaggi nella memoria” ai campi di concentramento nazisti, finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ottenendo un contributo per visitare il campo di concentramento di Auschwitz.

Si è così svolto tra il 19 e il 23 ottobre il viaggio della classe IVB Classico a Cracovia, compiuto non solo per effettuare la visita ai campi (Campo Base e Birkenau), ma anche per studiare la geografia della deportazione, attraverso la lettura degli spazi del quartiere ebraico di Kazimierz e del Ghetto, la visita alla Farmacia dell’Aquila e alla fabbrica di Oskar Schindler. Il bene e il male sono stati osservati attraverso i luoghi dove hanno abitato i protagonisti (Tadeusz Pankiewicz, ad esempio) e attraverso le storie di italiani internati: non solo Primo Levi, ma le sorelle Bucci, Schlomo Venezia e Sami Modiano.

Ad accompagnare gli studenti è stata anche un’esperienza fatta precedentemente in classe: la visione del film “La Lista di Schindler” e de “La zona di interesse” che ha consentito di riconoscere nel campo la casa di Rudolf Höss.

Altra tappa importante è stato il castello, dove i nazisti si sono insediati per esercitare il terrore sulla città e il museo Czartoryski, nel quale si è riflettuto sui furti di opere d’arte operati da Hitler.

Ma il momento davvero più emozionante è stato la restituzione: il 12 novembre gli studenti nel Lapidarium di Palazzo Moncada, aperto grazie alla disponibilità dell’Assessore Candura e dell’Ufficio Cultura del Comune di Caltanissetta, hanno raccontato ai genitori l’esperienza, con una narrazione autentica e coinvolgente che ha dimostrato come la qualità di un viaggio si vede attraverso le esperienze che si compiono durante il cammino. Una tappa di crescita indimenticabile.