Serie D. Contro l’Enna la Nissa cala il tris al “Tomaselli”: Panattoni bussa due volte, Maltese la chiude

La Nissa del presidente Luca Giovannone batte 3-0 l’Enna ultima in classifica e si rilancia nel girone I del campionato di serie D. Se qualcuno pensava ad un match complicato, ad un pomeriggio da incubo al “Tomaselli” per l’universo biancoscudato, è stato smentito dopo appena 3 giri di lancette dell’orologio.

Al 3’, infatti, è stato un ispiratissimo Matteo Panattoni a portare in vantaggio la Nissa infilando sotto porta la palla dell’1-0 un assist di Rapisarda. La rete del giovane attaccante biancoscudato ha dato forza, fiducia e convinzione ad una squadra che Ivan Moschella ha saputo ben schierare sul campo. Un gol figlio di una gran bella reazione della squadra alle polemiche che avevano preceduto la vigilia del match. Sull’onda del vantaggio la Nissa ha creato diverse occasioni per raddoppiare, mentre l’Enna, pur disputando una prestazione generosa, non è riuscita ad imprimere alcuna svolta positiva ad una partita che, di contro, i padroni di casa sono riusciti a mettere al sicuro già prima della conclusione del primo tempo. Al 38’ infatti ci ha pensato lo scatenato Panattoni a raccogliere un altro prezioso suggerimento di Rapisarda per confezionare il doppio rassicurante vantaggio del 2-0.

Nella ripresa, poi, è arrivata anche la terza rete biancoscudata a suggellare un pomeriggio da inconrniciare. Il tris lo ha calato Maltese. Il centrale difensivo biancoscudato, sullo spiovente su punizione calciato superbamente ad effetto da Di Grazia, ha battuto di testa per la terza volta il portiere ennese consentendo alla Nissa di chiudere la partita e di vivere una domenica beneaugurante. La Nissa ha schierato dal primo minuto Castelnuovo, Tamajo, Parisi, Ferrante, Maltese, Di Grazia, Fofana, Rapisarda, Pane, Terranova, Panattoni. Da notare che, a partita in corso, ha fatto il suo esordio al “Tomaselli” il talento nisseno Cataldi che, comunque, in precedenza, aveva fatto il suo esordio fuori le mura amiche nella gara con il Ragusa.

La squadra, nel complesso, è apparsa più reattiva e al tempo stesso organizzata. Merito del vantaggio immediato, ma anche del lavoro posto in essere dal tecnico Ivan Moschella (nella foto) che, in settimana, l’aveva preparata bene. Con questa importante vittoria la Nissa s’è portata a quota 15 in classifica, a pari punti con Athletic Palermo e Siracusa e allungando a + 2 rispetto alla zona play off nella quale, invece, si trovava prima della gara di oggi al “Tomaselli”. E domenica prossima trasferta insidiosa per i biancoscudati sul campo del Digiesse Praia Tortora (ore 14,30) a Praia a Mare, squadra attualmente quinta in classifica con 19 punti a pari merito con la Nuova Igea Virtus. (foto di Claudio Vicari – Nissa FC)