MUSSOMELI – (DALLA SCUOLA) – Dalla storia al futuro, in un batuffolo di cotone. È stata una giornata speciale in contrada Manca, a Mussomeli, presso l’azienda agricola del Sig. Scaduto, quella che ha visto protagonisti gli studenti della classe Prima dell’indirizzo Agrario dell’Istituto Virgilio di Mussomeli, in visita a uno dei campi sperimentali di cotone più promettenti della Sicilia. Un progetto d’eccellenza nato dalla collaborazione tra l’azienda Scaduto e il “Dipartimento di Agronomia della Facoltà di Agraria dell’Università di Palermo”, che ha voluto aprire le porte alle giovani leve dell’agricoltura, rendendo l’Istituto Virgilio parte attiva di una scommessa che unisce tradizione e innovazione. L’iniziativa è stata fortemente promossa dal Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Alessandra Camerota, che ha voluto sottolineare il valore strategico di questa giornata: «L’incontro diretto tra la scuola e il mondo imprenditoriale rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita dei nostri studenti. Solo toccando con mano la realtà delle aziende e della ricerca sul territorio possiamo formare professionisti preparati e consapevoli delle reali opportunità economiche e tecnologiche della nostra terra». Quella del cotone e dei Siciliani è una storia ricca e lunga mille anni, che va dagli arabi ai Florio sino ai giorni nostri. Il Sig. Scaduto ha accolto i ragazzi raccontando una storia che molti avevano dimenticato. Il cotone non è una novità per la nostra Isola. Introdotto durante la dominazione araba, ha vissuto momenti di straordinaria fortuna proprio nei momenti di crisi mondiale. Durante il “blocco napoleonico” e soprattutto durante la Guerra di Secessione americana (1861-1865), quando i mercati europei rimasero senza la fornitura statunitense, la Sicilia divenne il bacino di approvvigionamento cruciale per le industrie tessili europee. Il picco? Nel 1957, con quasi 35.000 ettari coltivati a cotone in Sicilia. Il cuore pulsante era tra l’Agrigentino e la Piana di Gela, dove decine di stabilimenti di sgranatura alimentavano l’economia locale e davano lavoro a intere famiglie. Poi il silenzio, l’abbandono. Fino ad oggi. Ma torniamo ai numeri, che fanno ben sperare: oggi il progetto è ripartito con basi scientifiche solide. In contrada “Manca” si studia tutto: sviluppo della pianta, resa produttiva, adattamento. In particolare, i ricercatori UniPa guidati dai docenti Prof.ssa Tuttolomondo e dal Prof. Iacuzzi insieme all’azienda hanno raccolto dati preziosi confrontando due metodi di conduzione: in asciutto e in irriguo. E i risultati sono più che incoraggianti. In un contesto segnato da desertificazione, nuovi scenari climatici, siccità estrema e dalla crisi dei prezzi del grano e delle colture tradizionali del nostro entroterra, il cotone si presenta come una coltura resiliente, sostenibile, perfettamente adatta al nostro clima caldo-arido. Richiede poca acqua, resiste al caldo e può ridare valore ai terreni marginali. Non è solo studio agronomico, ma sarà anche una “valutazione tecnico-economica” che valuti l’intera filiera dalla produzione in campo sino al conferimento nei mercati di riferimento: l’obiettivo è reintrodurre stabilmente il cotone negli ordinamenti colturali delle aziende del territorio, creando una nuova filiera 100% siciliana. Dalla pianta alla fibra al tessuto, ma anche all’olio ed alla cosmetica perché diventi non solo una semplice coltivazione ma anche moda sostenibile non solo da indossare ma anche una nuova “moda imprenditoriale” quella di far rinascere l’economia agricola del territorio. Ma la notizia più bella è stata l’entusiasmo dei ragazzi. Si sono incuriositi, hanno fatto domande, hanno osservato, hanno toccato. Infine hanno chiesto una pianta di cotone per studiarla nei laboratori e hanno raccolto con cura i semi per avviare una coltivazione sperimentale direttamente presso l’azienda agraria dell’Istituto Virgilio. Un piccolo gesto che vale più di mille parole: la scuola che non solo studia, ma produce, sperimenta, sogna.

“Vedere i loro occhi brillare davanti a un campo bianco è stata la soddisfazione più grande” – commenta commosso il Sig. Scaduto – “Questi ragazzi hanno capito che l’agricoltura non è ripiegamento, è futuro, è tecnologia, è opportunità di restare qui e creare impresa”. Da Mussomeli parte un messaggio forte per tutta la Sicilia interna: quando la ricerca incontra il territorio e la scuola, può rinascere un’economia. L’oro bianco è tornato. E questa volta, a coltivarlo, saranno i giovani alunni dell’indirizzo Agrario dell’Istituto Virgilio di Mussomeli.