“Non potrò mai essere il candidato alla presidenza della Regione di questo centrodestra siciliano”. Lo ha detto il leader di Sud chiama nord, Cateno De Luca, nel corso di una conferenza stampa che è stata convocata all’Ars per comunicare l’adesione al partito da parte del sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro. “Continuo a portare avanti la strategia di destrutturazione trasversale dell’atutale sistema politico – ha aggiunto De Luca – e confermo di avere le ‘mani libere’ nell’Isola rispetto agli accordi nazionali”. (Sac/ Dire)