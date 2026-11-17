Il Comune di Caltanissetta giovedì scorso ha accolto nel Foyer “M. Pastorello” il convegno “Oltre il rosa”, evento organizzato in collaborazione con l’AIRC nell’ambito delle le giornate di sensibilizzazione promosse in tutta l’Italia.

Il confronto, fortemente voluto a Palazzo del Carmine dal Presidente della VI commissione consiliare “Sanità”, Vincenzo Piscopo, ha visto la partecipazione di numerosi e autorevoli relatori.

La conferenza è stata l’ occasione per le cittadine e i cittadini nisseni di conoscere direttamente Laura Ottini, una delle circa 5000 ricercatrici e ricercatori che lavorano a progetti AIRC, e di essere informati sull’ oggetto della sua ricerca; ma è stata anche un’ occasione per fare il punto della situazione sulla prevenzione e la cura del tumore al seno nella nostra provincia.

All’incontro, moderato dalla Referente AIRC dottoressa Paola Garofalo hanno partecipato la professoressa del dipartimento di Medicina Molecolare dell’università di Roma “La Sapienza” Laura Ottini, la chirurga senologa presso la Breast Unit dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela Ludovica Vaccaro, il direttore medico di presidio dell’ASP di Caltanissetta Benedetto Trobia, la presidentessa del Progetto Luna OdV Ersilia Sciandra e il presidente APS Noi per la Salute Tina Anselmi Giuseppe Pastorello.

Il focus principale, tracciato attraverso testimonianze dirette e dati scientifici, è stato quello della prevenzione come unica “cura” per contrastare la malattia.

La ricerca scientifica, pertanto, è fondamentale per consentire di sperimentare terapie o trattamenti che permettano di gestire al meglio le malattie o protendere verso la guarigione alleviando le sofferenze.

La ricercatrice AIRC, già dal titolo scelto per l’incontro, ha voluto porre l’attenzione su un problema che va oltre la caratterizzazione di genere. Dati scientifici dimostrano che il tumore al seno può formarsi sia nelle donne sia negli uomini e, pertanto, la prevenzione possono essere veri attrezzi salvavita per tutte le persone.L’invito conclusivo è stato quello di non sottovalutare i segnali d’allerta e attivarsi per i dovuti controlli medici. Una diagnosi precoce può essere la strategia che permette di salvare