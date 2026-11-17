La contravvenzione all’auto dei Volontari di strada di Agrigento, utilizzata per trasportare generi alimentari alle famiglie in difficoltà, è stata pagata grazie a tre bonifici. La sanzione, ridotta a 29,40 euro per effetto del pagamento entro cinque giorni, era stata contestata al mezzo dell’associazione durante una consegna di viveri.

A contribuire sono stati Roberta Zicari, già consigliera comunale, un cittadino e un militare impegnato in una missione in Libano. I tre interventi hanno consentito di chiudere la vicenda economica e hanno trasformato una protesta in un gesto concreto di sostegno all’attività dei volontari.

Dalla sanzione alla raccolta di aiuti

La polemica era nata dopo la multa elevata dalla Guardia di finanza all’automobile dell’associazione. Secondo quanto riferito dalla presidente Anna Marino, il veicolo era stato lasciato per pochi minuti senza intralciare la circolazione, il tempo necessario per consegnare gli alimenti alle persone assistite.

La presidente aveva espresso amarezza per una situazione ritenuta particolarmente difficile da accettare: da una parte i volontari impegnati a recuperare e distribuire anche beni essenziali, dall’altra una sanzione legata alla sosta del mezzo durante una consegna. La vicenda ha attirato l’attenzione di cittadini e sostenitori, alcuni dei quali hanno manifestato la volontà di offrire ulteriore aiuto economico.

Il progetto per le festività

Le somme eventualmente raccolte oltre l’importo della multa potrebbero essere destinate a un’iniziativa in vista del Natale. Marino intende contattare le persone che si sono fatte avanti per valutare con loro l’utilizzo delle donazioni e acquistare anche la carne da distribuire alle famiglie, un alimento spesso difficile da sostenere per chi dispone di risorse limitate.

L’associazione segue circa 300 famiglie e sta preparando una nuova distribuzione per le festività. L’obiettivo dichiarato è garantire un pranzo dignitoso alle persone assistite e fare in modo che, almeno nel giorno di Natale, sulle loro tavole non manchi un alimento considerato importante.