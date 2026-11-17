Un operaio di 64 anni che lavorava lungo l’autostrada A18 Messina-Catania è stato travolto e ucciso da un’auto. L’incidente si è verificato all’altezza dello svincolo di Giardini Naxos, in direzione Catania. Secondo una prima ricostruzione, una donna alla guida di un’auto avrebbe invaso l’area di cantiere dove si trovava l’operaio. Sulla dinamica esatta dell’incidente indaga la polizia stradale.