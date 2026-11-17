CALTANISSETTA. La stele dedicata ai minatori sarà trasferita nella piazzetta Tripisciano, dove già esiste un busto dedicato allo scultore. Sono stati valutati altri luoghi dove collocarla? E’ quanto ha chiesto il gruppo “Futura Costruiamo insieme la Città”. In una nota ha sottolineato:

“Come gruppo politico di “Futura – Costruiamo insieme la Città” ci sentiamo di dover intervenire sulla decisione dell’Amministrazione comunale di trasferire la stele dedicata ai minatori nella piazzetta Tripisciano, dove, secondo quanto riportato dalla stampa locale, sono già stati avviati i lavori per la realizzazione del basamento destinato ad accogliere il monumento. La memoria dei minatori, del loro sacrificio e del contributo che hanno dato alla storia economica e sociale di Caltanissetta merita certamente di essere custodita e valorizzata. Non mettiamo in discussione l’importanza di questa testimonianza, ma riteniamo che la scelta della nuova collocazione debba essere attentamente rivalutata.

La piazzetta Tripisciano è infatti uno spazio pubblico che possiede già una precisa identità storica, artistica e commemorativa. È intitolata a Michele Tripisciano, uno dei più illustri artisti nisseni, e ospita il monumento a lui dedicato. Si tratta di un luogo già fortemente connotato, la cui identità merita di essere preservata, evitando di concentrare ulteriori elementi commemorativi senza una preventiva e approfondita valutazione dell’equilibrio complessivo dello spazio. Non contestiamo la necessità di individuare una collocazione adeguata alla stele, anche alla luce delle problematiche di stabilità che, secondo quanto riportato dalla stampa, avrebbero reso necessario il trasferimento dalla sua attuale posizione.

È indubbio che l’area individuata abbia un legame storico con la memoria mineraria, poiché proprio da quella zona iniziava il percorso dei minatori diretti verso le miniere. Tuttavia, sarebbe stato opportuno valutare anche la possibilità di individuare uno spazio nelle immediate vicinanze, capace di mantenere questo legame storico senza aggiungere un ulteriore monumento all’interno della piazzetta Tripisciano.

Per queste ragioni, il consigliere comunale Armando Turturici, su mandato del gruppo Futura – Costruiamo insieme la Città, ha presentato un’interrogazione consiliare al Sindaco, chiedendo se sia stato predisposto un progetto specifico per il trasferimento della stele, quali siano state le motivazioni che hanno portato a individuare proprio la piazzetta Tripisciano e se siano state preventivamente valutate altre possibili collocazioni nell’area circostante.

Ribadiamo che la valorizzazione della memoria dei minatori e la tutela dell’identità storica e artistica della piazzetta Tripisciano non devono essere considerate esigenze contrapposte. È possibile e auspicabile individuare una soluzione che sappia dare il giusto riconoscimento a entrambe, attraverso una scelta ponderata, rispettosa dei luoghi e delle testimonianze che custodiscono la storia della comunità nissena. L’obiettivo è valorizzare entrambe le memorie, senza che una finisca per sovrapporsi all’altra”.