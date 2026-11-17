MUSSOMELI – Sono stati in tanti i donatori di sangue Fratres che hanno partecipato domenica pomeriggio presso la parrocchia di Cristo Re all’inaugurazione del primo defibrillatore donato dalla FRATRES alla comunità di Mussomeli come segno concreto di cura e di amore verso il paese, nel ricordo di chi non c’è più. Le cerimonia è stata preceduta dalla celebrazione della Messa presieduta dal parroco Padre Liborio Franzù. È stato un momento intenso di preghiera, di ricordo e di comunione, per onorare chi ha donato con generosità in vita e continua a donare alla vita con il suo esempio. Sono stati presenti l’amministrazione comunale ed il sindaco Gialuca Nigrelli. Al termine il ringraziamento della dirigenza della Fratres a tutti gli intervenuti con un ringraziamento particolare a Roberto Montagnino e Silvio Pennica per la formazione che effettueranno sull’utilizzo dei defibrillatori: un aiuto prezioso per rendere la comunità sempre più pronta e sicura.