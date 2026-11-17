La filosofia incontra il linguaggio delle immagini e diventa occasione di confronto, creatività e riflessione sul mondo contemporaneo, affidando alle nuove generazioni il compito di interpretare la realtà attraverso uno sguardo critico e consapevole. In occasione della Giornata Mondiale della Filosofia, giovedì 19 novembre, dalle ore 9:30 alle 12:30, il Teatro comunale «Regina Margherita» di Caltanissetta ospiterà la cerimonia di premiazione dei tre finalisti della terza edizione del Concorso Nazionale Video di Filosofia, quest’anno dedicato al pensiero di Baruch Spinoza e al tema «Deus sive Natura». Durante l’evento i partecipanti avranno l’opportunità di raccontare il percorso creativo e le riflessioni che hanno ispirato i loro elaborati. Il linguaggio audiovisivo diventa così un ponte tra il patrimonio del pensiero filosofico e le forme della comunicazione contemporanea.

Una partecipazione che attraversa l’Italia

La terza edizione del Concorso Nazionale Video di Filosofia ha registrato una significativa partecipazione, coinvolgendo 28 istituti scolastici secondari di secondo grado provenienti da diverse regioni italiane. Complessivamente sono stati ricevuti 47 video, tra i quali la giuria ha selezionato dieci lavori finalisti che saranno presentati e valutati nel corso della cerimonia conclusiva. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale «Rosario Assunto», in collaborazione con il Comune di Caltanissetta e il Liceo «Ruggero Settimo», con il patrocinio della Società Filosofica Italiana (SFI). La giuria è presieduta dallo scrittore Zap Mangusta, pseudonimo di Diego Roberto Pesaola.

«Con questa terza edizione – commenta Salvatore Farina, presidente dell’Associazione Culturale “Rosario Assunto” – il Concorso Nazionale Video di Filosofia rinnova il proprio impegno nel promuovere la cultura filosofica tra i giovani, favorendo il dialogo tra scuola, istituzioni e cultura attraverso i nuovi linguaggi della comunicazione. I video ricevuti rappresentano il risultato di un lavoro didattico e creativo che ha trasformato la filosofia in un’esperienza condivisa, capace di superare i confini dell’aula scolastica e mettere in dialogo realtà territoriali differenti. La scelta di Spinoza ci permette di affrontare temi di grande attualità, come il rapporto tra essere umano e Natura, la libertà e la consapevolezza delle proprie passioni. Il nostro obiettivo è dimostrare che la filosofia non è soltanto una materia da studiare, ma uno strumento vivo per comprendere il presente, sviluppare il pensiero critico e guardare con maggiore consapevolezza al mondo che ci circonda».

Dopo le precedenti edizioni dedicate a Immanuel Kant e Hannah Arendt, quest’anno le studentesse e gli studenti sono stati chiamati a confrontarsi con uno dei più importanti filosofi della modernità, Baruch Spinoza e con una delle sue espressioni più significative: «Deus sive Natura», ovvero «Dio, ossia la Natura». Un tema che invita a interrogarsi sul rapporto tra essere umano e Natura, sul significato della libertà, sulle passioni, sulla conoscenza e sui condizionamenti che influenzano le scelte delle persone. A tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Ai primi tre classificati saranno assegnati premi in denaro: 1.000 euro al primo classificato, 300 euro al secondo e 200 euro al terzo.