CALTANISSETTA – Non si fanno attendere le prime dure reazioni politiche al passaggio del sindaco Walter Tesauro e di una parte della sua maggioranza da Forza Italia a Sud chiama Nord, il movimento guidato da Cateno De Luca. A intervenire con toni particolarmente severi è Marcello Fabrizio Mirisola, ex assessore della giunta Tesauro, che attraverso una nota inviata agli organi di stampa esprime una netta condanna dell’operazione politica, chiamando direttamente in causa il primo cittadino, alcuni esponenti dell’amministrazione e consiglieri comunali.

Un intervento che non risparmia critiche e che si conclude con un esplicito auspicio: una mozione di sfiducia nei confronti dell’amministrazione comunale.

«Ancora una volta assistiamo a qualcosa di osceno. Parlano di continuità, di bene della città, di programmi da portare avanti… Ma la verità, quella vera che nessuno ha il coraggio di dire apertamente, è che siamo di fronte all’ennesimo, vergognoso mercato delle poltrone», dichiara Marcello Mirisola.

L’ex assessore punta quindi il dito contro alcuni dei protagonisti del cambio di appartenenza politica, contestando soprattutto il venir meno, a suo giudizio, del patto elettorale sottoscritto con i cittadini.

«Del Popolo e l’avv. Tesauro, insieme all’Ing. Adornetto, hanno deciso di buttare a mare la loro storia politica, la faccia e il partito con cui sono stati eletti (Forza Italia) per saltare sul carro di Cateno De Luca, insieme a un ristretto manipolo di fedelissimi, o impauriti, compari. Un contenitore politico totalmente nuovo, opposto, distante anni luce da quello che gli elettori avevano scelto nelle urne».

Mirisola contesta anche il richiamo alla continuità amministrativa e al programma elettorale, ritenendo che il nuovo assetto politico abbia profondamente modificato gli equilibri sui quali si era costruita la coalizione originaria.

«E la cosa più assurda, surreale e indegna è sentirli ancora parlare del programma elettorale originario. Ma quale programma?! Quel programma è nato da una coalizione che non esiste più, distrutta proprio dalle ambizioni personali dei singoli. Come potete sventolare un patto con i cittadini che avete spudoratamente calpestato e rinnegato? È un insulto all’intelligenza di chi vi ha votato».

Ancora più pesanti le accuse sulle motivazioni che, secondo l’ex componente della giunta, sarebbero alla base dell’operazione politica.

«Non cerchiamo scuse, non c’è un’improvvisa illuminazione programmatica dietro a questo salto della quaglia. Si comportano tutti esattamente come camerieri e servi al soldo, pronti a inchinarsi davanti a chiunque agiti la promessa di un futuro luminoso, una chimera accecante, senza che vi sia la minima base seria o concreta per poterla realizzare».

Secondo Mirisola, dietro il cambio di casacca vi sarebbero soprattutto prospettive personali legate ai futuri appuntamenti elettorali.

«Qui parliamo di puro e semplice tornacontismo. Si cambiano casacca e ideali con la stessa facilità con cui si cambia camicia, unicamente per garantirsi una poltrona sicura alle prossime elezioni regionali o un posticino comodo alle nazionali. È la vecchia, pessima politica di bottega: quella che calpesta la dignità del mandato popolare pur di sopravvivere a se stessa e spartirsi il potere».

Nella nota non manca un passaggio rivolto direttamente al leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, nei confronti del quale Mirisola esprime apprezzamento personale, pur manifestando forti perplessità sulle nuove adesioni al movimento.

«Onorevole, chi scrive la stima profondamente, la rispetta e ne apprezza le qualità amministrative e le competenze. Ma la domanda sorge spontanea: come ha potuto aprire le porte a due soggetti del genere? Come ha potuto accettare individui che hanno reso la politica un qualcosa di indegno e indecoroso? Come ha potuto stringere la mano a delle persone che hanno impoverito il vero significato delle parole politica, alleanza, onestà e serietà? Si è informato prima su chi fossero questi soggetti e su quale fosse la loro reale storia politica?».

L’ex assessore richiama anche le circostanze della propria uscita dalla giunta, tornando su un episodio che evidentemente continua a rappresentare una ferita politica e personale.

«Come può sedere accanto a chi parla di confronto e unità, quando proprio loro hanno mandato a casa un assessore del loro stesso partito pugnalandolo alle spalle senza preavviso, mentre era in corso il Question Time?».

Un ulteriore affondo viene riservato alla consigliera comunale Naselli, alla quale Mirisola contesta il cambio di posizione politica.

«Una “menzione d’onore” va fatta alla fortunata consigliera Naselli; a lei ho ceduto il mio scranno e, in barba al mandato ricevuto dai cittadini, ha pensato bene di voltare le spalle a un progetto e a chi, credendole, l’ha votata. Si risparmino le ridicole giustificazioni di rito: non si venga a parlare di “atto dovuto”, o di “amore per la città”; questa è pura convenienza personale».

La riflessione conclusiva è rivolta alla città e soprattutto ai consiglieri comunali, chiamati, secondo Mirisola, ad assumere una posizione netta rispetto al nuovo scenario politico.

«I cittadini non hanno la memoria corta. Si ricordano chi siete, da dove venite e soprattutto come avete tradito la fiducia di chi vi ha dato credito e vi ha portato a sedere dove state ora. La dignità politica non si compra e non si sposta a seconda di dove tira il vento. È ora di svegliarsi, perché la città merita molto di più di questa indegna mercanzia e di paroline luccicanti dette da un tavolo in ARS».

Infine, la richiesta politica più significativa, che apre direttamente il tema della tenuta dell’amministrazione Tesauro e di un possibile confronto in aula sulla fiducia al sindaco.

«Auspico fortemente che il civico consesso, così come si è sempre decantato, si faccia veramente espressione della volontà del popolo e ponga il veto su una giusta e necessaria mozione di sfiducia», conclude Marcello Mirisola.