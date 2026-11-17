L’8 novembre scorso, la nissena Annagiulia Mulè ha rappresentato l’Italia alla 3ª Dynasty Cup di Shenzhen, in Cina, prestigiosa competizione internazionale di danza sportiva. L’evento si è svolto a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, segnando lo storico esordio dell atleta nissena su un palcoscenico intercontinentale asiatico. L’avventura in terra asiatica ha rappresentato per l’atleta nissena molto più di una semplice gara: si è trattato del confronto con una nuova cultura, un palcoscenico globale e un’esperienza formativa che resterà impressa per sempre nel suo cuore. Questa nuova sfida ha simboleggiato il coronamento di un percorso fatto di sogni nati tra le pareti della sala da ballo e concretizzati grazie alla disciplina e alla sapiente guida dei maestri Debora Macaluso e Davide Fumagalli, quest ultimo presente durante l’intera competizione. Annagiulia tesserata all ‘asd dancelab ha riportato dalla Cina due medaglie d’oro, una medaglia di bronzo e un nono posto gareggiando in classe internazionale under 16. Annagiulia Mulè è una giovane ballerina e atleta italiana originaria di Caltanissetta, specializzata nella danza sportiva e nelle danze latino-americane. Cresciuta agonisticamente nella scuola ASD Dance Lab Studio di Caltanissetta sotto la guida dei maestri Debora Macaluso e Davide Fumagalli, si è distinta in diverse competizioni nazionali e internazionali nella categoria Solo Latin.

Si è laureata campionessa italiana FIDA Italia nella categoria Under 16 Solo Latin, conquistando un totale di dieci medaglie d’oro che le hanno permesso l’accesso alla Classe Internazionale. Ha conquistato il titolo di vicecampionessa europea ai Campionati Europei IBDSA e ha vinto nella Classe A al Chisinau Summer Ball in Moldavia. Nello stesso anno ha primeggiato anche al Napoli International Championship. Ha vinto il titolo nazionale nel 2023 a Castelbrando (in Single Latin e Pro-AM) e si è affermata a livello internazionale nel 2025 allo United Kingdom Open Dance Festival di Bournemouth, nel Regno Unito. Ai Campionati Italiani FIDA Italia (Giugno 2026). A una sola settimana dalla trasferta europea, l’atleta quindicenne ha dominato la rassegna nazionale disputata a Casagiove. Raggiungendo la finale in tutte le prove affrontate, ha conquistato dieci ori tra le categorie Under 16 Classe A e Open 5 balli. Questo successo le ha garantito l’accesso diretto alla Classe Internazionale, l’anticamera del professionismo. Ai Campionati Europei IBDSA (Giugno 2026). Nell’ambito del Chisinau Summer Ball in Moldavia, ha gareggiato sia nella propria fascia d’età (Under 16) sia nella categoria superiore (Under 19). La doppia finale le è valsa il titolo di vicecampionessa europea nei singoli balli e quattro medaglie complessive sul podio continentale. Napoli International Championship (Gennaio 2026). Nella prima tappa del ranking nazionale open, ha centrato la finale sia nell’Under 16 sia nell’Under 19, portando a casa dieci podi individuali nelle diverse specialità latine.