“Amore, libertà e rispetto: insieme per una nuova cultura”. È questo il titolo del convegno distrettuale FIDAPA Sicilia, che si terrà il 21 novembre, a partire dalle ore 9:30, all’Hotel San Michele a Caltanissetta – in via Fasci Siciliani, 6.

L’evento si inserisce nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e nasce «dalla convinzione che la violenza non si combatte certo con la sola repressione, ma prima di tutto con una adeguata, imprescindibile cultura» come spiega Ina di Figlia, presidente del Distretto Sicilia FIDAPA BPW Italy.

Il titolo racchiude le intenzioni e l’anima di una società stanca di inaugurare panchine rosse per ricordare chi ha avuto negato il diritto di vivere. Parole che vogliono essere megafono e raggiungere giovani, uomini, donne, anziani per dire loro che «la cultura del rispetto è la più grande forma di libertà», perché è proprio dal rispetto che si inizia a cambiare tutto quando non cambia niente. E il rispetto è un valore al quale l’essere umano deve essere educato, fin dalla sua prima tappa di crescita, per raggiungere la libertà, quella condizione o capacità o diritto di poter vivere senza costrizioni o sottomissioni.

«Il titolo che abbiamo scelto – afferma Ina di Figlia – indica la direzione del nostro impegno. Amare non significa possedere e la libertà di ciascuna donna non è una concessione ma un diritto. Dove manca il rispetto – prosegue – l’amore si trasforma in controllo e la libertà in paura. Per questo siamo convinte che la cultura del rispetto sia la forma più alta di libertà.»

L’iniziativa è stata organizzata dal Gruppo di Lavoro “Violenza di Genere”, che racchiude ventisette sezioni del Distretto Sicilia. La presidente di FIDAPA BPW Italy – Distretto Sicilia è Ina di Figlia. La sezione ospitante è quella di Caltanissetta, nonché capofila del Gruppo di Lavoro.

A portare i saluti istituzionali saranno: Anna Maria Elvira Musacchio, presidente FIDAPA BPW Italy; Ina di Figlia, presidente Distretto Sicilia FIDAPA BPW Italy; Monica Tascedda, referente nazionale Gruppo di Lavoro Violenza di genere, Giovanna Ficarra, presidente FIDAPA BPW Italy Sezione Caltanissetta; Walter Tesauro, sindaco di Caltanissetta.

Al tavolo dei relatori siederanno Rosanna Casabona, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone; Andrea Giostra, psicologo clinico e criminologo; Pasquale Petix, sociologo e saggista. A loro si affiancheranno interventi programmati di: Aurora Ranno, presidente O.d.V. CO.TU.LEVI.; Maria Concetta Muscò, psicoterapeuta e responsabile CUAV Etnos di Caltanissetta; Filippo Barbera, direttore Banca d’Italia – filiale di Agrigento; Gruppo Young a cura della sezione di Palma di Montechiaro.

A moderare l’incontro, tra relatori e interventi di alto livello, sarà Maria Piera Franco, referente distrettuale Gruppo di lavoro nazionale “Violenza di Genere”.

Conclude Ina Di Figlia: «Un pensiero speciale va alle nuove generazioni. È a loro che dobbiamo consegnare un futuro libero da ogni sopruso; ed è con loro che dobbiamo costruirlo. Invito le istituzioni, la comunità, le scuole, le associazioni a partecipare e a farsi portavoce di un messaggio semplice, chiaro e forte: la violenza contro le donne riguarda tutti e solo insieme possiamo cambiare le cose.»