Avrebbe adescato un bambino di 9 anni su Whatsapp e Tik-Tok inviandogli foto sessualmente esplicite. Per questa ragione il gip di Termini Imerese ha disposto l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per uomo di 34 anni, residente a Bari, accusato di violenza sessuale aggravata e continuata. Le indagini sono state condotte dalla sezione di polizia giudiziaria della Procura guidata da Angelo Vittorio Cavallo, e coordinate dal sostituto Danilo Angelini.

L’indagine ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla madre del bambino, che aveva scoperto l’esistenza di contatti intrattenuti dal figlio con l’indagato attraverso Whatsapp e Tik-Tok. Secondo quanto ricostruito l’uomo avrebbe iniziato condividendo alcuni interessi anche legati ai videogiochi e successivamente inviando proprie immagini sessualmente esplicite. L’uomo avrebbe chiesto al bambino foto intime e lo avrebbe minacciato se si fose rifiutato. Non vi sarebbero stati mai contatti fisici. L’indagato sarebbe un frequentatore di canali e gruppi online a contenuto pornografico in cui scambiare materiale pedopornografico, nel corso del periodo di indagine anche durante l’indagine, e cio’ ha fatto emergere un concreto pericolo di reiterazione del reato