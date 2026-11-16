Croce Rossa Caltanissetta, un weekend di formazione con i progetti nazionali «Donna SI» e «Sorrisi»

Caltanissetta, 15 novembre 2026 – Due sale piene, due progetti nazionali, un unico filo conduttore: l’inclusione sociale. È stato un fine settimana interamente dedicato alla formazione quello vissuto nella sede del Comitato di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana, in via Xiboli 345, che sabato 14 e domenica 15 novembre ha ospitato gli incontri dei progetti «Donna SI», per l’inserimento lavorativo delle donne in condizione di vulnerabilità, e «Sorrisi», contro la solitudine involontaria delle persone anziane e dei loro caregiver familiari.

Donna SI: Caltanissetta tra i cinque Comitati scelti in Italia

«Donna SI» è promosso dall’Unità Operativa Inclusione Sociale del Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana, che attraverso un bando ha selezionato cinque Comitati territoriali in tutta Italia: insieme a Caltanissetta, unico del Mezzogiorno, ci sono Bergamo, Padova Sud, Sesto San Giovanni e Vicenza. L’esito della selezione era stato comunicato lo scorso giugno con una nota a firma del Presidente Nazionale della CRI, Rosario Valastro.

Il progetto, della durata di dodici mesi (da settembre 2026 ad agosto 2027), punta a migliorare le opportunità di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di donne in condizione di vulnerabilità: chi cerca la prima occupazione, chi ha un lavoro precario, chi lo ha perso o ha dovuto lasciarlo per carichi di cura, donne con disabilità lievi. Il Comitato nisseno prenderà in carico cinque donne del territorio e le accompagnerà in un percorso di ascolto, orientamento, formazione professionale e ricerca attiva del lavoro, costruendo una rete con aziende, enti di formazione, servizi per l’impiego ed enti del terzo settore, fino a un evento di incontro tra le beneficiarie e le imprese del territorio.

Sabato e domenica i volontari selezionati per il progetto hanno seguito due giornate di formazione pratica al computer con Jakub Pichalski di INTERSOS Lab, il centro di formazione e orientamento al lavoro dell’organizzazione umanitaria INTERSOS a Roma, ente a cui il Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana ha conferito l’incarico per la formazione dei volontari del progetto. Al centro delle due giornate: la redazione del curriculum vitae con l’editor Europass, la consultazione dell’Atlante Lavoro e del Repertorio nazionale delle qualificazioni, la lettura delle competenze di una persona e le principali misure di sostegno e di politica attiva del lavoro verso cui orientare le future beneficiarie. Il percorso è coordinato dalla referente del progetto, Dott.ssa Laura Maria Adelaide Rizzari, coadiuvata dall’officer Rossella Falzone.

Domenica mattina, dalle 9 alle 13, la sala riunioni del Comitato ha ospitato la visita formativa del progetto «Sorrisi» – Servizi e Opportunità per ridurre le Solitudini Involontarie – iniziativa nazionale della Croce Rossa Italiana finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che coinvolge diciassette Comitati in tutta Italia. Da Roma sono arrivati Fabio Specchiulli del Servizio di Supporto Psicosociale, Valerio Mattia del Servizio Centrale di Risposta Nazionale e Diego Fionda dell’U.O. Inclusione Sociale, project manager di «Sorrisi».

Seduti in cerchio, una quarantina di volontari hanno lavorato con un metodo partecipativo, a partire da due domande proiettate sullo schermo: «Perché sono qui? Cosa mi aspetto da questa sessione?». Al centro della mattinata l’ascolto e la relazione con l’anziano solo e con chi se ne prende cura, e il raccordo tra il lavoro dei volontari sul territorio, lo Sportello Sociale del Comitato e il numero 1520 della Croce Rossa, che offre gratuitamente telecompagnia e supporto psicologico. L’incontro arriva a tre settimane dalla conclusione, il 25 ottobre, del corso sulle Solitudini Involontarie che ha qualificato venticinque operatori del Comitato.

Al termine delle due giornate la Presidente del Comitato di Caltanissetta, Dott.ssa Santina Sonia Bognanni, ha espresso grande soddisfazione: «È stato un fine settimana che racconta bene chi siamo: due sale piene di volontari che hanno scelto di dedicare il proprio sabato e la propria domenica a imparare come stare accanto a chi è più fragile. Essere tra i cinque Comitati italiani scelti per Donna SI, unico del Sud, e accogliere lo staff nazionale di Sorrisi è il riconoscimento di un lavoro che nel sociale portiamo avanti da anni, con la teleassistenza, la telecompagnia e il Pronto Intervento Sociale. Ringrazio il Comitato Nazionale e i colleghi venuti da Roma, Fabio Specchiulli, Valerio Mattia e Diego Fionda; il formatore Jakub Pichalski di INTERSOS Lab; la delegata Virginia Cipolla e i referenti Angelo Amico e Laura Rizzari con Rossella Falzone; il progettista Nicolò Piave, Coordinatore dell’Ufficio Affari Generali e Staff di Presidenza, che ha curato la partecipazione del Comitato ai bandi. E soprattutto grazie a tutti i volontari che hanno partecipato ai progetti».

Per Virginia Cipolla, Delegata dell’Area Sociale del Comitato, «con Donna SI lavoriamo sull’autonomia economica delle donne, con Sorrisi sulla solitudine degli anziani: due fragilità diverse che chiedono la stessa cosa, volontari preparati e una presenza costante. Questi due giorni mettono strumenti concreti nelle mani di chi ogni settimana accoglie le persone al nostro Sportello Sociale. Ed è solo una tappa: da martedì partirà il corso per Delegati Tecnici dell’Area Sociale, perché questa crescita deve continuare».

Angelo Amico, referente del progetto Sorrisi, sottolinea il valore del confronto diretto con il Comitato Nazionale: «Avere qui lo staff nazionale ci ha permesso di confrontarci con chi ha costruito il progetto e con chi risponde ogni giorno al 1520. Abbiamo lavorato sull’ascolto e sulla relazione con l’anziano solo e con il caregiver, che spesso è solo anche lui. Usciamo da questa mattinata più preparati e più motivati ad andare incontro agli anziani della nostra città, per far sapere loro che c’è qualcuno pronto ad ascoltarli».

Soddisfatta anche la referente di Donna SI, Dott.ssa Laura Maria Adelaide Rizzari: «Per una donna che cerca il primo impiego o vuole rientrare nel mondo del lavoro dopo averlo perso, il primo ostacolo è spesso non sapere da dove ricominciare. In queste due giornate i volontari hanno imparato a costruire un curriculum, a riconoscere le competenze di una persona e a orientarla tra i servizi e le opportunità del territorio. Ringrazio Jakub Pichalski per la qualità della formazione e Rossella Falzone per il supporto costante nell’organizzazione. Ora comincia la parte più importante: incontrare le donne e costruire con ciascuna di loro un percorso verso il lavoro».

Per «Donna SI» si apre ora la fase della presa in carico delle beneficiarie e della costruzione della rete di partner, in vista dell’evento di incontro con le aziende del territorio. «Sorrisi» prosegue con le attività dello Sportello Sociale e il collegamento con il 1520. E la formazione nel sociale non si ferma: martedì 17 novembre alle 19, sempre nella sede di via Xiboli, prende il via il corso informativo di base per Delegati Tecnici dell’Area Sociale organizzato dal Comitato.

Per informazioni: Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, via Xiboli 345, Caltanissetta – tel. 0934 25999 – caltanissetta@cri.it

In copertina: «Sorrisi»: foto di gruppo con la Presidente del Comitato CRI di Caltanissetta, Dott.ssa Santina Sonia Bognanni, lo staff del Comitato Nazionale giunto da Roma e i volontari del progetto.