Si è concluso l’iter per accedere agli stanziamenti destinati all’acquisto di sistemi di climatizzazione per le scuole di proprietà del Comune di Gela. «È stato, come sempre, un lavoro di squadra. Per seguire questa fase abbiamo costituito all’interno del Comune un gruppo di lavoro dedicato alla predisposizione e all’invio delle domande di finanziamento», dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione, Peppe Di Cristina. «Siamo ottimisti: se tutte le istanze presentate saranno accolte, ogni istituto di competenza comunale potrà dotarsi di sistemi di climatizzazione. Sarebbe un ulteriore passo avanti per rendere le scuole e le palestre fruibili anche durante l’estate, favorendo attività, laboratori di contrasto alla dispersione scolastica e iniziative sportive in una stagione in cui le temperature diventano particolarmente elevate».